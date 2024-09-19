DKM Metalürji ve Teknik Genel Müdürü Aydıner: Yeni makine sistemlerimizi Ankiros’ta tanıtacağız

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Alüminyum enjeksiyon döküm sektöründeki yirmi yıllık tecrübesi ile çalışmalarını Konya merkezli olarak sürdüren DKM Metalürji ve Teknik, 10 kişilik profesyonel bir ekiple müşterililerinin çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Yaklaşık 4 yıldır alüminyum enjeksiyon makinaları, otomasyon sistemleri ve makine revizyonları üzerine odaklandıklarını belirten DKM Metalürji ve Teknik Genel Müdürü Yıldırım Aydıner, firmanın faaliyetleri ve Ankiros 2024 Fuarı hazıklıklarını EKONOMİ Gazetesi ile paylaştı

Konya’nın sanayileşme açısından büyük bir potansiyeli olduğunu ifade eden Aydıner, “DKM Metalürji ve Teknik olarak İç Anadolu’da en fazla müşterimizin olduğu yer Konya olduğu için firmamızı Konya’da açma kararı aldık. Eskişehir’de de bin metrekarelik bir alanımız aktif olarak ergitme sistemleri imalatına devam ediyor. Bununla beraber Marmara Havzasından Kayseri’ye, Kahramanmaraş’tan Samsun’a kadar Türkiye’nin her yerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Otomotiv ve beyaz eşya üreten firmaların tedarikçisi olmamız sebebiyle bu sektörlerin yoğunlaştığı Bursa, Manisa gibi illerimiz de yine aktif olduğumuz yerler arasında” dedi.

“Yılın ilk altı ayından sonra durgunluk başladı”

2023 yılında 1.7 milyon dolar ciro elde ettiklerini belirten Yıldırım Aydıner. “2024’ün ilk yarısı gayet hareketliydi ve bizler için çok iyi geçmişti. Verileri incelediğimizde yılın ilk altı ayında 1.2 milyon dolarlık bir ciro elde ettiğimizi görüyoruz. Fakat bu altı aylık süreçten sonra durgunluk başladı. Bugünlerde ise satışlarımız tamamen durma noktasına geldi. Piyasada oluşan şartlar bizi de oldukça etkiledi ve geçen yıla oranla ciromuzda düşüş yaşadık. 2024 yılını 1.5 milyon dolar civarında bir ciro ile kapatmayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllara oranla artan maliyetler bizi çeşitli tedbirlere yöneltti. Önceden stoklarımızda 30 tona yakın mal bulundururken bu yıl 2-3tonla sınırlandırmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

“Hedeflerimize doğru ilerliyoruz”

Firmanın gelecek planlamalarından da bahseden Aydıner, “Ekonomik şartlardan dolayı şu anda bir şey söylemek çok erken ama önümüzdeki yıl ciromuzu yüzde 20 artırmayı öngörüyoruz. Çumra OSB’de gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımımız için çalışmalarımız devam ediyor. İthal ettiğimiz yarı mamul ürünleri burada toplamayı planlıyoruz. Yatırımlarımızla ülkemize katma değer kazandırmak için hedeflerimize doğru ağır ağır ilerliyoruz. Ayrıca yine 2025 yılında ihracat hedeflerimize yönelik adımlarımızı sıklaştıracağız. Başta Kuzey Afrika ülkeleri, Rusya, Bulgaristan ve Azerbaycan’da sektör temsilcileri ile görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni teknoloji ve sistemlerimizi tanıtacağız”

Aydıner, Ankiros 2024’ün Avrupa’nın en büyük ikinci fuarı olduğuna dikkat çekerek, “Bu yıl Ankiros 2024 Fuarı’na ikinci kez katılıyoruz. Bir önceki katılımımızda özellikle yurtdışından büyük ilgi gördük, bu da fuarın ciddi bir tanıtım yatırımına sahip olduğunu gösteriyor. Bu yıl piyasa koşuları gereği sıcak satışların yapılma olasılığını düşük görüyoruz. Ancak hem yurt içinden hem de yurtdışından gelen misafirlerimize makinalarımızın yeni teknoloji ve sistemlerini tanıtmayı amaçlıyoruz. Makinalarımızın imalatı tamamen endüstri 4.0 üzerinden yapılıyor. Operatörsüz çalışma imkanı sağlayan yeni teknolojilere sahip bu makinalarımız, grafik sistemimiz ile de kullanıcıya baskı dediğimiz çevrim süresinin tamamını izleme fırsatı veriyor. Bu yeni sistem hurda oranını en aza indirirken üretimin takibini de kolaylaştırıyor. Ayrıca kullanıcıların tamamen uzaktan bağlantı ile internet olan herhangi bir yerden makine takibi ve kontrolünü yapabilecekleri sistemimizi de yine Ankiros Fuarı’nda tanıtacağız” şeklinde konuştu.

Sektörde yaşanan problemlere de değinen Aydıner, uzun vadeli satışlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların hedeflenen kârı erittiğini belirterek, iç piyasadaki firmaların vade konusunda makul hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. 2025 yılında herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Aydıner, ekonomik krizden ancak iş birliğiyle çıkılabileceğini vurguladı ve Ankiros 2024 katılımcılarına iyi bir fuar geçirmelerini diledi.