  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Interfresh Eurasia Fuarı’nda geri sayım başladı
Takip Et

Interfresh Eurasia Fuarı’nda geri sayım başladı

İklim değişikliği, kuraklık ve ani hava değişimleri nedeniyle rakip ülkelerde yaş meyve üretiminde düşüş ve kalite bozulmaları yaşanırken, dünyanın gözü 26-28 Eylül tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek Interfresh Eurasia Fuarı’nda olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Interfresh Eurasia Fuarı’nda geri sayım başladı
Takip Et

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA 

Antexpo A.Ş Genel Müdürü Murat Özer, 8 yıldır Antalya’da düzenlenen Meyve, Sebze, Gıda, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı’nın (Interfresh Eurasia) bu yıl 26-28 Eylül tarihleri arasında İzmir’de ilk kez yapılacağını anımsattı.

Türkiye’nin ihracat projesi olarak nitelendirilen Interfresh Eurasia Fuarı’nda geri sayımın başladığını ve tüm dünyanın gözünün Türk meyve sebze ürünlerinin yaş, katı, dondurulmuş ve konserve ürünlerinde olduğunu belirten Özer, fuarda KKTC’nin de ‘Partner ülke’ olduğunu söyledi.

Fuar açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Letonya ve Hırvatistan Büyükelçilerinin de katılacağını, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar'ın da katılımının beklendiğini ifade eden Özer, fuarda 55 ülkeden alım heyetininde dikkatinin Türk ürünlerinde olacağını bildirdi. Özer, şunları kaydetti:

‘’Türkiye’nin ihracat projesi olarak yola çıkan fuarımızda bu yıl 55 farklı ülkeden alım heyeti katılacak. Başta Lidl, Rewe, Fora, X5, Tander, Gomex gibi Avrupa’da tanınan ve bilinen zincir marketler olmak üzere 30’dan fazla uluslararası market zincirinin de ticari buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Öte yandan iklim değişikliği nedeniyle rakip ülkelerde bu dönemde ürün ve kalite kaybı yaşandı. İklim değişikliğinin etkilerinin çok hızlı hissedildiği günümüzde dünyanın gözü Türk ürünlerinde olacak.Interfresh Eurasia Fuarı ile Türkiye, 2027 yılında 768 milyar 748 milyon dolara ulaşması beklenen Dünya yaş meyve sebze ticaretinden daha fazla pay almayı hedefliyor.‘’

İnterfresh Eurasia Fuarı’na Mersin ‘Partner Şehir, KKTC de ‘Partner Ülke’ olarak katılacak.

Öte yandan Türkiye’nin örtüaltı üretim ve yaş meyve sebze ihracat merkezi olan Antalya’da faaliyette bulunan ihracatçılar, Interfres Eurasia Fuarı’nın gelecek yıl yeniden Antalya’da yapılmasını istiyor.

İnşaat firmalarının satışları 5 yılda 4 katına çıktı, 2 trilyon TL'yi aştıİnşaat firmalarının satışları 5 yılda 4 katına çıktı, 2 trilyon TL'yi aştıEkonomi
AFAD duyurdu... Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu... Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde depremGündem
İnşaat kazısı sırasında insan kemikleriyle dolu oda buldu: Ekipler harekete geçtiİnşaat kazısı sırasında insan kemikleriyle dolu oda buldu: Ekipler harekete geçtiGündem
50 yıllık gizem çözüldü: Bilim insanları yeni bir kan grubu keşfetti50 yıllık gizem çözüldü: Bilim insanları yeni bir kan grubu keşfettiSağlık

 

Şehirler
Ensia Pavilyonu’nda 13 kuruluş yer alacak: Rüzgar enerjisi firmaları WindEnergy Hamburg yolunda
Ensia Pavilyonu’nda 13 kuruluş yer alacak: Rüzgar enerjisi firmaları WindEnergy Hamburg yolunda
DKM Metalürji ve Teknik Genel Müdürü Aydıner: Yeni makine sistemlerimizi Ankiros’ta tanıtacağız
DKM Metalürji ve Teknik Genel Müdürü Aydıner: Yeni makine sistemlerimizi Ankiros’ta tanıtacağız
Corendon Hava Yolları karbon emisyonunu azaltıyor
Corendon Hava Yolları karbon emisyonunu azaltıyor
GTO MYM, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK ile buluşturdu
GTO MYM, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK ile buluşturdu
Sakarya Üniversitesi zirveye yerleşti
Sakarya Üniversitesi zirveye yerleşti
AZKarbon ve cOmmited, karbon nötr bir gelecek için iş birliği yaptı
AZKarbon ve cOmmited, karbon nötr bir gelecek için iş birliği yaptı