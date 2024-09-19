Corendon Hava Yolları karbon emisyonunu azaltıyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Geçen mart ayında sera gazı emisyonunu yüzde 80'e kadar azaltarak sürdürülebilir havacılık yakıtı olan SAF yakıt uygulamasını başlatan Corendon Airlines’ın, sürdürülebilirlik amaçları için önemli adımlar attığı belirtildi.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 65 ülkede 165 havaalanına uçuş gerçekleştirdiklerini, Avrupa’dan Türkiye’ye de turist taşıdıklarını anımsattı.

Dünya’da 4. sırada

Alman Sivil Toplum Kuruluşu Atmosfair tarafından yolcu başına düşen karbon emisyonu baz alınarak yapılan ‘Dünyanın En Temiz Havayolları’ araştırmasında Corendon Airlines’ın dünya sıralamasında 4., Türkiye’de ise 1. sırada bulunduğunu belirten Karaer, ‘’Corendon Airlines, 2018 yılında düşük yakıt tüketimi ve düşük karbon emisyonu özellikleri ile Boeing’in MAX 8 model uçağını Türkiye’de kullanmaya ilk başlayan ilk şirket oldu’’ dedi.

-’İklim değişikliğini azaltmak için adım atıyoruz’’

Fibabanka’nın iştiraki olan karbon ayak izini sıfırlama platformu cOmmited.app iş birliğinde iklim programı başlattıklarını açıklayan Karaer, şunları kaydetti. ‘’Doğaya saygılı, sürdürülebilir seyahat misyonu ile faaliyetlerini sürdüren Corendon Airlines, karbon emisyonlarının sıfırlanmasına yardımcı olan cOmmited.app platformu ile iş birliği yapıyor. İş birliği kapsamında karbon nötr bir gelecek için iklim programı başlatarak yolcularımıza seyahatlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını dengeleme olanağı sunuyoruz. Böylece karbon emisyonunun iklim değişikliğine etkilerini azaltmak amacıyla yeni bir adım daha atıyoruz.’’

Karbon kredileri, çevresel projelerde yatırım olarak kullanılıyor

Uçuş kaynaklı karbon emisyonlarını dengeleme işleminin birkaç adımdan oluştuğuna dikkat çeken Yıldıray Karaer, ‘’Uçuş bilgilerinin girilmesi ve yolculuğun karbon ayak izinin hesaplanmasıyla başlayan süreç, verilen sertifika ile tamamlanıyor. Karbon kredisi hizmeti alan yolcular, doğaya kattıkları değeri görebiliyor. Karbon kredileri, COmmited.app aracılığıyla seçilen yenilenebilir enerji, orman koruma, sürdürülebilir tarım ve karbon yakalama teknolojileri gibi alanlarda çevresel projelere yatırım olarak kullanılıyor’’ dedi.

Sürdürülebilir seyahat seçenekleri sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaer, şöyle devam etti:

‘’Hepimizin ortak evi olan dünyamızın değerli kaynaklarının korunmasına özen göstermek, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak büyük önem taşıyor. Doğaya saygılı bir marka olarak, karbon emisyonumuzu azaltıyor, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Misafirlerimize sunduğumuz hizmetleri, sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda yapılandırmaya gayret ediyoruz. cOmmited.app ile olan iş birliğimiz sayesinde karbon nötr uçuşlar sağlayarak, sürdürülebilir seyahat seçenekleri sunmaya devam edeceğiz.’’

cOmmited.app Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toprak da ‘’Bu iş birliği ile Corendon Havayolları ile gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde, daha geniş kitlelere ulaşarak karbon nötr hizmetleri yaygınlaştırmayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu proje ile sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmaya ve bireylerin daha sorumlu tercihler yapmalarına katkıda bulunduğumuza inanıyoruz’’ dedi.