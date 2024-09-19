Ensia Pavilyonu’nda 13 kuruluş yer alacak: Rüzgar enerjisi firmaları WindEnergy Hamburg yolunda

İZMİR / EKONOMİ

Temiz enerji sektöründe Türkiye’nin en kapsamlı kümelenme adresi olan Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), kurumsal 13 üyesiyle birlikte oluşturduğu pavilyon ile WindEnergy Hamburg’da yerini alacak. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, rüzgâr enerjisinde Ağustos 2024 ayı itibarıyla 12 bin megavat (MW) kurulu güç seviyesini aşan Türkiye’nin, bu başarısıyla dünyada 12’inci, Avrupa'da ise 5’inci sırada yer aldığını vurguladı.

ENSİA’nın sektöre hizmet veren çok sayıda kurumsal üyeye sahip olduğunu hatırlatan Alper Kalaycı, “Endüstrinin yarattığı değer zincirinin her aşamasında, Türkiye’de konuşlu şirketlerin söz ve karar sahibi olmasını önemseyen bir kuruluş olarak, rüzgâr enerjisinin en önemli küresel buluşma noktaları arasında yer alan WindEurope Hamburg’a ülkemizin potansiyelini tanıtmak ve küme adresi olarak üyelerimize değer yaratmak için katılıyoruz. Bu nedenle, endüstrinin ana ve yan sanayisinde üretim yapan firmalarımızla WindEurope’dan beklentilerimiz çok yüksek” dedi.

40 ülkeden bin 500’ten fazla şirkete ve 40 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapacak fuarda B Holü’nde yer alacak ENSİA Pavilyonu’nda; Enisolar, Hamax, Gülermak, Tibet Makina, Kompotek Kompozit, Trio Kompozit, EnconIQ, GENBA, Ateş Çelik, Bureau Veritas, Eneres Enerji, Xgen ve Arnes Europe yöneticileri ziyaretçiler ile buluşacak.