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Kakao piyasasının kalbi İzmir’de attı

Ghana Cocoa Marketing Company’nin (CMC), her sene dünyanın farklı bir liman şehrinde gerçekleştirdiği, dünya kakao pazarına yön veren nitelikteki Navlun Müzakere Konferansı bu yıl İzmir’de yapıldı.

Haber Merkezi
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Kakao piyasasının kalbi İzmir’de attı
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İZMİR / EKONOMİ

Arkas Line ev sahipliğinde organize edilen konferans, armatör şirketlerin temsilcilerinden oluşan 50’nin üzerinde uluslararası davetlinin katılımı ile İzmir Swissotel’de düzenlendi.

Arkas Line CCO’su Burak Kaya, Arkas Line Kuzey Avrupa Bölge Ofisi Genel Müdürü Ebru Atamtürk, Arkas Ghana Genel Müdürü Querida Read ile Satış ve Pazarlama Müdürü Samuel Ocran’ın katıldığı konferansta CMC yöneticileri ve Ghana Shippers Authority temsilcileri, dünyanın en önemli armatör şirketlerinin temsilcileri ile bir araya geldi ve bir sonraki yılın pazar koşulları ile ilgili öngörülerde bulunarak strateji ve yeni dönem navlun oranlarını belirlediler.

Konferans sonrası katılımcılar Arkas Mattheys Köşkü içinde yer alan Arkas Arcademia’da, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ve Arkas Line CCO’su Ece Çokdeğer’in de katılımıyla gerçekleştirilen gala yemeğinde biraraya geldiler.

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