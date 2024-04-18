ETİK Başkanı İşler: 2024 Türk turizminin en iyi yılı olabilir

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Turizmciler, geçtiğimiz hafta 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde sezonu umutlu açtılar. Hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte, Ege Bölgesi’ndeki tesislerde doluluk yüzde 100’e kadar ulaştı. Turizm sektörünün temsilcileri, doluluk oranını bütün sezon boyunca sürdürmek istediklerini belirtti. Ege Bölgesi’nde neredeyse tüm tesislerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, yurt dışından yapılan rezervasyonlarda şimdiden yüzde 25 artış olduğunu ve 2024’ün Türk turizmindeki tüm zamanların en iyi yılı olmasını beklediklerini söyledi.

“Almanya, İngiltere ve Orta Avrupa ülkelerinden yoğun talep geliyor”

Kapadokya, Antalya, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Çeşme, Foça, Dikili ve Ayvalık´a kadar olan tüm güzergahlarda hemen hemen bütün tesislerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını dile getiren İşler, iklim değişikliği ile tatil sezonun yaklaşık 6 aya kadar uzadığını belirterek, “İklim değişikliği, doğal hayatı etkilemesi, denizlerdeki canlı dengesini bozması, çevresel faktörlerle birlikte kirliliği arttırması gibi etkenlerle aynı zamanda turizmi olumsuz da etkiliyor. Ramazan Bayramı’yla birlikte bu yıl sezonu erken açtık, böylece hem Türk ekonomisinin çarkları yağlanmış oldu hem de turizm sektöründeki istihdam bir ay önce başladı. 2024´ün rezervasyonları yoğunlaştı. Şimdiden dış pazarda yüzde 25 rezervasyon artışı yaşadık. Almanya, İngiltere ve Orta Avrupa ülkelerinden çok fazla talep geliyor. Altı buçuk aylık yaz sezonunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Türk turizmi artık dünya turizminin birinci liginde” dedi.

“Yüksek tempolu bir sezon olacak”

Sahil bandında erken açılan tesislerin bayram döneminde yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Güney Ege Turı̇stı̇k Otelcı̇ler ve İşletmecı̇ler Bı̇rlı̇ğı̇ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Deliveli, “Tesisler tatil boyunca yüzde 80 doluluk oranlarına ulaştı. Mayıs ayında yatak sayısının artmasıyla doluluklarda dalgalanmalar beklesek de, Haziran ayından itibaren yoğun ve yüksek tempolu bir sezon öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyon, maliyet artışları ve beklentinin altında kalan kur neticesinde işletmelerin zorlandığını vurgulayan Deliveli, “Özellikle yüksek oda sayısına sahip olmayan ve ölçek ekonomisinden istifade edemeyen her şey dahil oteller için zor bir sezon olacak. Turizmcinin maliyeti arttığı için, bu durum oda fiyatlarına da yansıdı. Kur artışının enflasyonun altında kalmasıyla beraber, sokaktaki pahalılık yabancı misafirler tarafından da hissediliyor. 2024 sezonunu başarıyla tamamlayacak tesisler, hizmet kalitesinden ödün vermeden giderlerini doğru yönetebilen tesisler olacaktır” şeklide konuştu.

“Çeşme’de hedef, sezonu 6 aya kadar uzatmak”

Çeşme’de neredeyse tüm açık otellerinde yüzde 100 doluluk oranı yaşadıklarını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, bu artışın sadece bayramla sınırlı kaldığını ancak Kurban Bayramı’ndan sonra istedikleri doluluklara ulaşabileceklerini belirtti. Demir, “Çeşme olarak, erken rezervasyonlarımızda önemli ölçüde artışlar var. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak duyurulmasının ardından rezervasyonlarda çok hızlı artış yaşadık. Bu artışları, seçim sürecinin sona ermesi, hava sıcaklığı, seçim sonrası ekonomide herhangi bir kaosun yaşanmaması gibi olumlu faktörler sağladı. Kurban Bayramı’nda da doluluklarımızın yüzde 80-90’lara ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu

Çeşme’de turizm sezonunu en az 5-6 aya uzatmak için çaba gösterdiklerini söyleyen Demir, termal turizm, festivaller ve gastronomi turizmi gibi alanlarda çeşitliliği artıracaklarını sözlerine ekledi.