ETİK Başkanı İşler, güven tazeledi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) 22. Olağan Genel Kurulu İbis Styles Hotel Bornova’da gerçekleştirildi. Yönetimde 20. yılını geride bırakan Mehmet İşler, tek aday olarak girdiği seçimde bir kez daha güven tazeledi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, SKAL İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir’in de katıldığı toplantıda yönetimde uzun yıllar görev aldığını, ekibiyle birlikte Ege turizmini her yıl yeni hedeflere taşımanın gururunu yaşadıklarını ifade eden ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Türkiye’de turizm son yıllarda çok önemli atılımlar yaptı. Dünya süper liginde kendisine önemli bir yer edindi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kendisine 100 milyon turist 100 milyar dolar girdi hedefi koydu. Sayın bakanımızın, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA), turizm meslek örgütleri ve bizzat biz turizmcilerin gayret ve çabalarıyla ulaşılmaz denilen zirvelerde olmaya devam ediyoruz” dedi

“Nitelikli 5 milyon turist gelsin, İzmir değerini ucuza satmasın”

İzmir’de kısa, orta ve uzun vadeli bir tanıtım stratejisine ihtiyacı olduğunu ifade eden İşler, “İzmir’in 10–15 milyon turist hedefi yok. İzmir’e 5 milyon nitelikli turist gelsin. İzmir bu değerlerini ucuza satmasın, nitelikli turiste hitap etsin. İzmir şu an iç pazarda bile rol bulamıyor. Aynı zamanda şehrimizin Sayın Aziz Kocaoğlu döneminde yapılan ‘İzmir’e doyamazsın’ gibi tanıtımlara ihtiyacı var.” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir, İzmir turizminin hak ettiği yerde olmadığına vurgularken, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da, kentin doğru pazarlanmadığı için geride kaldığını ifade etti.