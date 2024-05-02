ETO Başkanı Güler: Eskişehir’in çok acil yeni imar planına ihtiyacı var

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir’de tüm sanayi alanlarının aynı bölgede toplandığını söyleyen Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, günlük ortalama 100 bin insanın sabah doğudan batıya, akşam ise batıdan doğuya göç ettiğinin altını çizdi.

Bu durumun trafik başta olmak üzere bir çok soruna yol açtığını açıklayan Güler, kentin çevreyolu probleminin bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi. Yeni imar planlamasının yapılmaması durumunda bu göçün önlenemeyeceğini vurgulayan Güler, “Eskişehir’de açılacak yeni OSB alanları da aynı bölgede bulunuyor. Yeni imar planlanmadığı takdirde bu trafik çilesini her gün çekmek zorunda kalacağız. Bu yüzden hızlı bir şekilde yeni imar planları yapmanın yanı sıra yaşamı da bir şeklide planlayarak iş hayatıyla yakınlaştırma zorunluluğumuz var. Kentte ayrıca çok ciddi konut arz talep sıkıntısı da var. Yüksek marjlarda arsa birim maliyetleri bize çok yansır hale geldi. Yeni imar planlarıyla arsa üretilmesi bir nebze de olsa yüksek arsa maliyetlerini daha anlaşılır hale getirir” diye konuştu.

“Ankara – İzmir hızlı tren hattı mutlaka Eskişehir’den geçmeli”

Planlamaları yapılan Ankara – İzmir hızlı tren hattının Eskişehir’den geçmeme ihtimali olduğuna dikkat çeken Metin Güler, kentin tüm aktörlerine bu konuda büyük görev düştüğünü söyledi. Sivrihisar ilçesine kadar gelen hattın Emirdağ üzerinden Eskişehir’e uğramadan Afyonkarahisar istikametine doğru ilerleyebileceği bilgisini paylaşan Güler, “Bu durumda Eskişehir çok büyük zarara uğrayacak. ETO olarak üzerimize düşeni yaparak gerekli temaslarda bulunuyoruz. Başta milletvekillerimiz olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları insiyatif kullanarak bu hattın mutlaka Eskişehir’den geçmesini sağlamalıyız” dedi.

Sıkı para politikası iş dünyasına çok ağır yansıyacak

Ekonomide en büyük problemin yüksek enflasyon olduğunu dile getiren Güler, finans maliyetlerinin iş dünyası üzerinde büyük bir yük haline geldiğinin altını çizdi. Anlaşılabilir oranlarda finansa ulaşılamadığını belirten Metin Güler, “Boşa geçirecek bir dakikamız yok. Merkez Bankası’nın sürdürmekte olduğu bir politika var. 2 yıl sonra enflasyonda tek haneli rakamların görüleceği konuşuluyor. Ekonomi gündemimizdeki kredi taksitlerindeki planlamalar ile iç piyasadaki talebi daraltma noktasındaki çabalar, yakın ve orta vadede perakende ve hizmet sektörünü etkileyeceğini düşünüyorum. Sıkı para politikasının faturasının tüccarımıza ve esnafımıza çok ağır yansıyacağını öngörüyorum. Bu konuda herkesin hazırlıklı olması gerekiyor. İş dünyası olarak başta enflasyonla mücadelenin devam etmesini ve kredi faizlerinin anlaşılabilir noktaya gelmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.