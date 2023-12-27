ETO Başkanı Güler: Ülke ekonomisi seçime kurban edilmemeli

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Tüccar, sanayici ve esnafın finansa yüksek maliyetlerle ulaştığına dikkat çeken Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, ülke ekonomisinin seçime kurban edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2023 yılındaki ekonomik gelişmeleri değerlendirerek 2024’e dair öngörülerini Ekonomi Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Ali Baş’a açıklayan ETO Başkanı Metin Güler, dövizdeki aşırı yükselmenin yanı sıra yüksek enflasyon oranlarının iş dünyasının belini büktüğünü vurguladı. 2023 yılında enflasyon sebebiyle hem tüccarın hem de vatandaşların zorlandığını belirten Güler, sıkı para politikası nedeniyle önümüzdeki yıl finansmana ulaşmanın daha da maliyetli olacağını kaydetti. Ekonomideki en büyük sorunun enflasyon olduğunun altını çizen Güler, “Türkiye’nin hep gündeminde olan enflasyon son 20 yılda unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak pandemi sonrasının etkileri, dünyadaki artan emtia fiyatları, hem döviz açığı hem de döviz kuru yüksekliği gibi sebeplerle 2023 yılında enflasyon çok yükseldi” diye konuştu.

Enflasyon sebebiyle hem vatandaşların hem de tüccar ve sanayicinin bütçe dengesinin bozulduğunu vurgulayan Güler, 2023’ün fiyat dengesinin olmadığı, işletmelerin kira ve enerji başta olmak üzere maliyetlerinin yükseldiği, ciroların artmasına rağmen karlılığın azaldığı bir yıl olduğunu söyledi. Yüksek enflasyonun konut üretimini de olumsuz etkilediğini, bununla birlikte inşaat sektöründe arz sorununun baş gösterdiğini aktaran Güler, konut kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı konut satış hızının azaldığını dile getirdi.

“Yerli ara mal üretimi artırılmalı”

2023 yılının ikinci yarısında ekonomi yönetimi tarafından gelecek adına umut verici adımlar atıldığını kaydeden Güler, buna rağmen enflasyonun tek hanelere inmesinin zaman alacağını söyledi. 2024 yılında istihdamın artacağı öngörüsünü paylaşan Güler, “Hem Türkiye’nin hem Eskişehir’in ihracatı her geçen yıl güçleniyor ancak ihracat yaparken ithalata bağımlı olduğumuzu da unutmamak gerekiyor. Bu sebeple yerli hammadde ve ara mal üretimi artırılmalı ve teşvik edilmeli. Bu sayede dışa bağımlılık ve cari açık azalacaktır. Diğer taraftan yerel seçimlerin gerçekleştirileceği 2024 yılında ülke ekonomisi seçime kurban edilmemeli” dedi.

5 fuarla şehir ekonomisine katkı sağlanacak

Tüccar ve sanayici için 2024 yılındaki en büyük zorluklardan birinin finansmana yüksek maliyetlerle ulaşmak olacağını belirten Metin Güler, işletmelerin yüksek faiz sebebiyle finansmana ulaşmakta güçlük yaşayacağını veya daha fazla borçlanarak ulaşabileceğini dile getirdi. ETO’nun 2024 yılında şehrin hizmet sektörünü geliştirmek, üyelerinin ticaretini artırmak için çalışmaya devam edeceğini kaydeden Güler, “Bu kapsamda 2024 yılında Eskişehir Fuar Kongre Merkezi çatısı altında mobilya, kitap, yapı, tarım ve endüstri olmak üzere 5 fuar düzenleyeceğiz. Bu fuarlar restoran, otel, reklamcılık alanında faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere kentin hizmet sektörüne hareketlilik getirerek şehir ekonomisine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.