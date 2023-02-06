Evosoft, Evobulut yazılımı ile dünyaya açılıyor

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Bulut tabanlı iş yönetim yazılımları Evobulut ile dünyaya açıldıklarını belirten Evosoft Kurucu Ortağı Ozan Aycan; Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Almanya’ya ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bulut teknolojilerin gelişmesiyle birlikte KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri alarak Evobulut ürününü geliştirdiklerini aktaran Aycan, KOBİ’lerin müşteri ile ilk temasından satış ve satış sonrası süreçlerine kadar tek bir platformdan tüm akışı yönetmelerini sağladıklarını açıkladı. Aycan, “Müşterilerimizin Evobulut ile CRM, ön muhasebe, genel muhasebe, satın alma, stok yönetimi, görev ve iş yönetimi, doküman yönetimi, personel ve üretim süreçlerini farklı farklı yazılımlar kullanmalarına gerek olmadan tek bir yazılım ile tüm süreçlerini entegre bir şekilde her yerden ve her cihazdan yönetmelerine imkân tanıyoruz” dedi.

Azerbaycan’da distribütörlük anlaşması yapacak

Evobulut’un bir başka özelliğinin farklı dillerde çalışması olduğunu kaydeden Aycan, İngilizce, Almanca, Azerice ve Rusça gibi dillerde de hizmet verdikleri bilgisini paylaştı. İhracat odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Aycan, Azerbaycan’da bir distribütörlük anlaşması için görüşmelere devam ettiklerini ve bu pazarda satışlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Evobulut üzerine yeni modüller eklediklerini belirten Ozan Aycan, “Yeni geliştirdiğimiz ticket modülü ile firmalar satış sonrası süreçlerinde müşterileri ile olan talep, şikâyet ve sorunları farklı kanallardan toplamak yerine tek bir kanaldan toplayarak en doğru kullanıcıya hızlı ve kolay bir şekilde atama yapabiliyor, ilgili talebin tüm aşamalarını tek noktadan yönetebiliyorlar.” diye konuştu.

Son olarak proje yönetimi modülü üzerinde de çalıştıklarını açıklayan Aycan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sektörde bulut tabanlı çalışan yazılım firmaları ya ön muhasebe tabanlı ya da CRM tarafına odaklanarak faaliyet gösteriyor. Kimi ise daha çok saha yönetimi modülü üstüne çözümler sunuyor.

Tüm bu farklı süreçler için farklı modülleri ve farklı firmaları kullanıyorlar. Biz ise müşterinin farklı işler için farklı yazılımlara girmesine gerek kalmadan tek bir platformda tüm bu sürecin yönetilmesine imkân sağlıyor ve çalışanlar arasındaki veri akışını kolaylaştırıyoruz.”