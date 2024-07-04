Explora Journeys'in ilk gemisi İstanbul’a geldi

İZMİR / EKONOMİ

Gemi, Türkiye’ye gerçekleştireceği seferlerin ilki olan İstanbul’a geldi. Bir denizcilik geleneği olarak, bir geminin limana ilk ziyaretini kutlamak için gerçekleştirilen karşılama töreninde gemi kaptanı Kaptan Pietro Sinisi ve Explora Journeys yetkilileri, gemiyi ve markayı yakından tanıttı.

MSC Cruises & Explora Journeys Yönetici Direktörü Norbert Stiekema, “Uzun yıllardır süre gelen cruise yolculuğu deneyim tasarımını Explora Journeys ile bir adım öteye taşıdık. Geleneksel bir yolcu gemisinden çok süper yat olarak tasarlanan gemilerimiz, modern, kozmopolit, canlı ama samimi bir butik otel olarak lüks segmentte hizmet veriyor. Ulaştığımız limanlarda ise konukların kendilerini tam anlamıyla coşkulu hissetmelerini ve yerel kültürün derinliklerine inmelerini sağlamak için, daha yavaş bir tempoda ve her bir destinasyonda daha fazla zaman geçirerek, ünlü destinasyonlar ile daha az bilinen, alışılmışın dışında yerlerin bir karışımını sunuyor” diye konuştu.

MSC Cruises & Explora Journeys Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu da, “Türkiye, eşsiz güzellikleriyle dikkat çeken limanları sebebiyle Explora Journeys konuklarının en çok ilgi göstereceği destinasyonlar arasında bulunuyor. Bu yüzden, biz de planlamalarımızı geliştiriyor ve konuklarımıza özel bir deneyim yaşamaları için titizlikle çalışıyoruz” dedi.

Explora I, İstanbul’a gerçekleştirdiği ilk seferinin ardından Yunanistan’ın Pire (Atina), Paros, Kefalonya (Fiskardo), Hırvatistan’ın Dubrovnik, Split ve Rovinj ve İtalya’nın Marghera (Venedik) limanlarına doğru yola çıkacak. Diğer gemi yolculuklarına kıyasla her programda farklı rotayı izleyen ve birleştirilebilir programlarıyla Explora Journeys, misafirlerine niş destinasyonları daha rahat bir keşif yolculuğu olarak deneyimleme şansı sunuyor. Explora I, 2024'te Türkiye’de İstanbul’un yanı sıra Bodrum, Bozcaada, Kuşadası ve Marmaris olmak üzere 5 farklı limana uğrayacak.