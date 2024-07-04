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Polibak, 7. BOPP hattıyla Avrupa’nın 2. büyük kapasitesine sahip oldu

Esnek ambalaj sektöründe dikey entegre iş modelinde faaliyet gösteren Bakioğlu Holding’in ambalaj grubu şirketlerinden Polibak Plastik Film’in 7. BOPP hattı ve 9. metalize ünitesi, geçtiğimiz ay aktif şekilde faaliyetlerine başladı.

Haber Merkezi
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Polibak, 7. BOPP hattıyla Avrupa’nın 2. büyük kapasitesine sahip oldu
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İZMİR / EKONOMİ

Polibak Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, Bakioğlu Holding'in bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı ve en büyük yatırım projesi olan 6. BOPP hattından sonra, 3 katlı ve 10,4 metre genişliğindeki 7. BOPP hat yatırımı sayesinde Polibak’ın yıllık 197 bin tonluk kapasiteyle, Avrupa’nın en büyük ikinci kapasitesi konumuna ulaştığını ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıdan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Hem Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu hem de Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı arasında yer alan Polibak, 2023 senesinde devreye aldığı CPP hattı yatırımıyla da yüzde 100 geri dönüştürülebilir film yapılarını geliştirerek ve güneş enerjisi santrali projelerine alan açarak sürdürülebilirlik odağıyla önemli girişimlere imza atıyor.

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