Fabbro Yatchs, 2025’te dünyaya açılacak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Kardeşi Alper Kundak ile beraber 2 yıl önce Fabbro Yatchs’ın temellerini atan Doğaner Kundak, cabrio tekne modeli F45’i piyasaya sürdüklerinden beri hem yurt içinde hem de yurt dışında F45’e büyük ilgi olduğunu söyledi. Kundak, yeni kurulan bir firma olmasına rağmen Fabbro’nun kısa sürede markalaşmaya başladığını belirterek, “Önümüzdeki yıl yurt dışında yaklaşık 7 bayilik ve ofis açmış olacağız. 2025 yılında 35 metrelik lüks teknelerimizi suya indireceğiz” dedi.

İlk tasarladıkları teknenin F45 modeli olduğunu dile getiren Kundak, “Tasarım süreci uzun olan F45 modeli teknemiz, genellikle havanın güneşli ve açık olduğu zamanlarda tatiller için kullanılıyor. Bu teknenin coupe versiyonunu da ürettik. Hem her mevsim hem de 7-24 kullanılabilir. F45’in içerisinde master kabin, çift kişilik yatak, misafir kamarasında iki adet 1 buçuk kişilik yatak bulunuyor. Her şeyin otomasyonla kontrol edilebildiği bu akıllı tekneler kullanıcıyı mağdur etmeyecek şekilde tasarlandı” diye konuştu.

Üç ay sonra yeni bir tekneyi müşterileriyle buluşturacaklarını söyleyen Kundak, “Aynı zamanda şu an üzerinde çalıştığımız 35 metrelik bir tekne projemiz var. Yüzen ev diyebileceğimiz bu konforlu ve lüks tekne 2025 yılının yazında hazır olacak” dedi.

“45 günde 1 F45 suya iniyor”

Fabbro’nun henüz iki yıllık geçmişi olmasına rağmen yoğun talep gördüğünü ifade eden Kundak, “Teknenin deneyimlendikten sonra olumlu yorumlar almasıyla beraber talepler arttı. Üretim tarafımız şu anda çok yoğun ve dolu. F45’in üretim süreci yaklaşık 1 buçuk ay sürüyor. Üretimde aynı anda 3 tekne konumlandırabiliyoruz. Böylece 45 günde, bir F45 modelimizi suya indirebiliyoruz. Bazı projelerde ise ekstra talepler olursa bu süre 20 gün kadar uzayabiliyor. F45 model teknenin başlangıç fiyatı 600 bin euro ve opsiyonlarına göre fiyatlar yukarı doğru değişebiliyor. 750 bin euro bandına geldiğinde tekne fazlasıyla dolu bir hale gelmiş oluyor. Kullanıcı odaklı üretim yapıyoruz, benimsenebilecek tekneler üretiyor ve insanların teknesine kavuşması için gün saymasını hayal ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünyaya açılacak, satış sonrası hizmeti geliştireceğiz”

İç piyasanın yanı sıra, Amerika’ya ihracat yaptıklarını söyleyen Kundak, “Amerika’da kendi ofisimizi açtık, bayilik vermedik. Çünkü satış sonrasını çok önemsiyoruz. Kullanıcıya tekneyi verdikten sonra hem garanti sürecinde hem de herhangi bir destek lazım olduğunda büyük pazarlarda kendimiz muhatap olmak istiyoruz. 2024 yılının sonuna kadar yaklaşık 7 bölgede bayilikler ofisler açmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda Miami’ye ofis açıyoruz. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı’na katıldık ve anlaşmaya dönüşecek bağlantılar edindik. Dünyadaki tekne fuarlarına da katılıyoruz. Türkiye için bayilik vermiyoruz. Bir süre daha kendimiz devam ettirmek istiyoruz, çünkü teknelerimizi kendi halkımıza kanıtlayabilirsek, dünyada çok daha rahat satabileceğimizi göstermek istiyoruz” diye konuştu.

“Yenilikçi ürünler ortaya koymalıyız”

Bu yıl içerisinde yurt dışı ağını genişletmeyi, üretim kapasitesini artırmayı ve çeşitlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kundak, “Fabbro ailesini genişletmek, global bir tekne markası olmak istiyoruz. Türkiye, tekne üretiminde algının olduğu kadar kötü bir noktada değil. Tekne alanında dünyada ilk 5’teyiz, İtalya’nın ardından Türkiye geliyor. Çok yüksek bir potansiyelimiz var. Yerli üreticilerimizin iki eksiği var. Birincisi, kalifiye eleman, ikincisi ise yenilikçi ürün tasarlamamak. Kalifiye eleman bulunsa da yenilikçi ürünler ortaya koymadığımız taktirde sektörümüz global çapta çok daha genişleyemez. Bunların yanı sıra Türkiye’nin daha çok marina yatırımına ihtiyacı var” dedi.