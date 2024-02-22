Fabrika yatırımı tamamlanan Cotton Box hedef büyüttü

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Aynı zamanda Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD)’ın da başkanlığını yürüten Sümaş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Doğru fiyata nitelikli ürün satabilme üzerine yola çıkan firmamız yeni tesisi ile bu mantığı çok daha rahat hayata geçirme imkanına kavuşmuş oldu. Nihai hedefimiz yurt içi ve dışında mağazalaşmak. Adım adım o hedefe yürümek istiyoruz” dedi. Avrupa Birliği’nin tekstil sektörüne getirmeyi planladığı düzenlemeleri ve sürdürülebilirlik normlarını gözeterek enerjisini kendi üreten, yağmur suyunu biriktirip değerlendiren bir bina tasarladıklarını ifade eden Turgut, “Uzakdoğu, Çin, Hindistan, Pakistan’ın karşısında iddiamız 15- 21 gün aralığında istediği ürünü adrese teslim etmek şeklinde bir kurguyla çok daha seri ve hızlı hareket edebilmek. 61 ülkede kendi markamızla yer alıyoruz. Türkiye’de ise bin 300 satış noktasındayız” diye konuştu.

Kurumsallaşma yolunda çalışmalar

Çalışan memnuniyeti açısından eğitim, konferans ve spor salonunun yer aldığı yeni fabrikaya taşınmaları ile halen devam eden kalite yönetim sistemleri çalışmalarına hız vereceklerini, hammaddeden yarı mamul, mamüle kadar tüm üretim süreçleri ve finansmanı dijitale taşıdıklarını kaydeden Turgut, “Marka üretmek için çaba gösteren bir firmayız. Bunu çok daha pekişmesi ve ileri gitmesi hedefimiz var. Yaşadığımız coğrafya ve zaman dilimi pek çok belirsizliği barındırmakla beraber buradaki yeni yapılanmamın bize normalin biraz daha ötesinde bir sıçrama sağlayacağını düşünüyoruz. Bu şekilde sürdürülebilir işletme olmaya çalışıyoruz. Pazar payı, bilinirlik, yeni ülke ve coğrafyalara anlamında da çok ciddi bir sıçrama sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Afrika pazarında yeni temsilcilikler

Marka ile satışın çok zor olduğu Avrupa pazarında özellikle KOBİ nitelindeki işletmelere kendi markalarıyla her ay hızlı servis verebilecek bir yapılanmayı oluşturduklarını ifade eden Turgut şunları söyledi, “Afrika pazarı ile ilgili 2023 senesinde ciddi açılımız oldu. 2- 3 ay içinde seyahat programımız da var. Orada yeni coğrafyalarda markamızın temsilcilikleri konusunda görüşmelerimizi sonuçlandırıp, Afrika ülkelerine güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ise yurt içi ve yurtdışında kendi markamızla mağazacılık. Markanın olması, gelmesi gereken nokta odur. Bu hedefi uzun dönemde hayata geçirmek istiyoruz”

2024 sıkıntılı ve zahmetli bir yıl olacak

2024 beklentileri ile ilgili olarak iş dünyasına temkinli olma çağrısında bulunan Turgut, “Yılın ilk 6 ayı hayli zahmetli ve sıkıntılı olacak. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde daralma yaşayacağız. Avrupa’nın açılması yılın 3. Çeyreğini bulabilecek. Yılı yüzde 45 civarında bir enflasyonla kapatacağımızı öngörüyoruz. 2024 sıkıntı ve zahmetli bir süreç. İş dünyası ayağını yorganına göre uzatmalı. Çok daha dikkatli olurken sanayicimize çağrımız elindeki finans imkanlarını devreye alması. Yatırımlarını uzun vadeli dönemlere yayarken kısa dönemli borçlanmalardan kaçınmalı. Hükümetten beklentimiz ise alınacak önlemlerin ihracatçının önünü tıkamaması gerekiyor aksine desteklenmesi gerekiyor” dedi.