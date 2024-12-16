Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ballı: “Banka dışı finans sektöründe müşteri sayısı 6 milyona ulaştı”

Eray ŞEN/ADANA

Finansal Kurumlar Birliği’nin Ekonomi Gazetesi ve NTV işbirliği ile düzenlediği ‘Anadolu Panelleri’ etkinliğinin Adana toplantısı Adana Ticaret Odası’nda (ATO) yapıldı. ‘Finansman Fırsatları ve Finansın Doğru Yönetimi’ konulu toplantıya Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, ATO Başkanı Yücel Bayram, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ile iş dünyasından temsilciler katıldı.

Finansal Kurumlar Birliği olarak ‘finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketleri’ olmak üzere 5 sektörü temsil ettiklerini belirten Ali Emre Ballı, Anadolu Panelleri kapsamında İzmir ve Ankara’dan sonra üçüncü toplantıyı Adana’da yaptıklarını söyledi. Ballı, “Bu panellerde reel sektörün bankalarla olan anlaşmalarında paraya ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları Finansal Kurumlar Birliği çatısı altındaki üye şirketlerimizle nasıl çözebileceğimizi, reel sektörümüze nasıl destek olabileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz illerde geri dönüşlerde çok olumlu sonuçlarını gördüğümüz için bu illerimizi artırarak devam edeceğiz” dedi. Hem işletmelere hem de bireysel tüketicilere finansal olarak çeşitli çözümler sunduklarını vurgulayan Ballı, şöyle devam etti:

“Banka dışı finans sektörü olarak, işletme ve tüketicilerimize maliyeti düşük çözümlerin yanı sıra finansmana hızlı ve kolay ulaşım imkânı da sunuyoruz. 2024 yılı 6 aylık konsolide rakamlarımıza baktığımızda, sektörümüzün işlem hacmi 830 milyar, aktif toplamı 787 milyar, öz kaynak büyüklüğü ise 147 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Müşteri sayımızı ise 6 milyona ulaştı. Bu başarılı sonuçlar ve verilerin ekonomimiz açısından ortaya koyduğu katkı, bizim için geçmişin bir yansıması olmanın ötesine geçerek, aynı zamanda geleceğe dair de güçlü bir motivasyon kaynağı anlamına geliyor. Finansal Kurumlar Birliği çatısı altındaki 123 üye şirketimizle, sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ’lerimizin, tüketicilerimizin yanında olmaya ve finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz.”

“Reel sektörün, ticaretin durmamasını hedefliyoruz”

Türkiye’de faizlerin yüksek olduğuna dikkat çeken Ballı, “Bu rakamlarla bankalardan alınmak istendiğinde bankalar veriyor ama herkese vermiyor. Finansal Kurumlar Birliği üye şirketlerinin farkı burada ortaya çıkıyor; biz her zaman veriyoruz. Güneşli havada olduğu gibi yağışlı havada da destekliyoruz. Çünkü Türkiye’de reel sektörün, ticaretin durmamasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem para politikası biraz daha sıkılaştığında, şirketlerimizin bankalardan paraya erişimi zorlaştığında, bizim alternatif kanallarımızın olduğunun bilinmesini istiyorum” ifadesini kullandı.

Faktoring sektöründe faizlerin bankalara göre daha yüksek olduğu şeklindeki algının gerçeği yansıtmadığını anlatan Ballı, “Bugün bankalarla çalışan orta ölçekli bir reel sektör şirketinin bankadan aldığı rakamla bizim sektörümüzden alacağı rakam aynıdır ve sektörümüz ticareti finansman yaptığı için her geçen gün işlem hacminde büyümektedir” dedi. Ballı, OSB’de yapılacak yatırımlarda kendilerine öneri getirenlere her türlü desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.

ATO Başkanı Bayram: Adana ve Mersin yerine, birlikte ‘Çukurova’ olalım

Toplantıya ev sahipliği yapan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, bölge ekonomisi hakkında bilgi verirken Adana ve Mersin’in birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Bayram, “Adana ve Mersin’i kaldıralım, birlikte Çukurova olalım. Yakın zamanda yapacağımız bir toplantı ile ‘Körfez Bölgesi’ gibi bir Çukurova Bölgesi olma düşüncemizi ortaya koyacağız” dedi.

Bölgede son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını, projesi onaylanan Doğu Akdeniz Konteynır Limanı’nın hayata geçmesi ile 3 milyar dolar civarındaki Adana ihracatının 10 milyar doları geçeceğini savunan Bayram, şöyle devam etti:

“Son beş yıla baktığımızda; Türkiye’de en çok yatırım alan illerden bir tanesi Adana. Bunların ne kadarına kazma vuruldu, bunu konuşmamız lazım. Konteynır limanımız ile beraber, Yumurtalık Serbest Bölgemiz, Kimya Vadimiz, Enerji Vadimiz, çok büyük projeler. Bunlar onaylandı, yerleri belli, firmaları belli. Ceyhan OSB’de satış başlandı. Adana OSB’miz genişlemeye devam ediyor. Türkiye’nin en modern OSB’si olma yolundayız. Hızlı trenimiz biterse OSB’de servis sorunumuz da kalmayacak. Sera OSB’miz onaylandı, altyapı ihalesi yapıldı. 10 milyar TL’lik bu projemizde bir yılda altyapı işleri bitecek. Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız, OSB’miz, Esnaf Odamız ile birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Adana’nın Türkiye’nin 4’üncü büyük kenti olduğu günlere dönmesi için çalışıyoruz. Adana’nın önü açık, eski yıllarına dönecek. Böyle ümit ediyorum.”