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FSM köprüsünde zincirleme kaza: 2'si ağır 5 yaralı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışındaki zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Alınan bilgiye göre, köprü çıkışında Ankara istikameti Kavacık mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza dolayısıyla FSM Köprüsü ve TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.