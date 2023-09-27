GastoANTEP 1 milyon 200 bin kişiyi ağırladı

GAZİANTEP/EKONOMİ

Bu yıl 5’incisi düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’ne farklı şehirlerden ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katılım sağladı. 9 gün boyunca akşam saatlerinde müzikseverlerin karşısına çıkan; Fatma Turgut, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Alişan, Murat Dalkılıç ve Merve Özbey sevilen şarkılarıyla alanı dolduran dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festival Park Ana Sahnesi dışında da şehrin farklı noktalarında müzikseverleri ünlü sanatçılarla bir araya getiren organizasyonda, Şahinbey Parkı Amfi Tiyatro, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve Kalbi Antep Meydanı Sahneleri’nde; Aşk Masalı, İkilem, Züleyha ile Sınırsız Eğlence ve Elif Buse Doğan gibi sevilen sanatçılar ve müzik grupları sahne aldı. Bu yıl festival alanında daha fazla ziyaretçi ağırlamak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Festivaller Parkı’nı kısa bir süre içerisinde hazırlayarak, hizmete sundu. Bu alanda vatandaşlar, kentin simgesi haline gelen kebap ve baklava gibi eşsiz tatları deneyimledi.

Michelin yıldızlı şefler, yemek şovları gerçekleştirdi

Festivalde Belçika’dan Marc Pauquet, İspanya’dan Juanjo Lopez, Martina Puigvert Puigdevall Portekiz’den Joao Oliveira, Joana Artieda, İtalya’dan Franco Sultano, Floriano Pellegrino, Fabrizio Fiorani, Claudio Chinali, Fransa’dan Alan Geaam, Fabrizio Fiorani, Ürdün’den Ali Alghizzawi ve Lübnan’dan Joe Barza workshoplar ile Gaziantep ürünleri yeniden yorumlayarak kreatif yemek showları gerçekleştirdi.

Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında bu yıl GastroANTEP konserlere, sergilere, tiyatro, film, opera ve bale gösterimlerine ev sahipliği yaptı. Festivalde geleneksel el sanatları, foto maraton, dijital çalışmalar, gezici müze ve kütüphane etkinliklerine de yer verildi. Refik Anadol tarafından yapay zeka ile hazırlanan Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi ziyaretçilerine festival boyunca kapılarını açtı. Benzersiz ve sürükleyici bir deneyim imkanı sunan Rönesans Rüyaları Sergisi, dünya ve sanat tarihi üzerinde önemli bir yeri olan Rönesans Dönemi’nin eserleriyle ziyaretçilerin modern imkanlarla bağlantı kurmanın farklı, yeni ve şiirsel bir yolunu sundu.