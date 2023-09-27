Nilüfer Ticaret Merkezi’ndeki firmalar güçlerini birleştirdi

EKONOMİ/BURSA

Birçok alanda Bursa sanayisine tedarikçi olarak hizmet veren 3 bine yakın firmanın yanı sıra yaklaşık 30 bin kişilik istihdam yaratan Nilüfer Ticaret Merkezi’ndeki iş insanları NİLTİMDER’i kurdu. Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği (NİLTİMDER), Kurucu Başkan Olgun Karabiber’in liderliğinde ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Bölgenin 100 milyar TL'nin üzerinde bir ekonomik hacim oluşturduğunu belirten Karabiber, “Bölgemizdeki firmalar ağırlıklı olarak elektrik-elektronik, makine, metal, otomasyon, otomotiv yan sanayi, yedek parça, hırdavat, inşaat, kimya, kauçuk, ve bilişim gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor. Bölgemizde üretim ve ticaret yapan firmaların faaliyetleri ile yılda ortalama 100 milyar TL'nin üzerinde bir ekonomik hacim oluşturduğu tahmin ediliyor. NİLTİM, Bursa ekonomisinin arkasındaki önemli güçlerden biridir” dedi.

Önümüzdeki günlerde protokol ziyaretleri ile birlikte üyelerle sektörel toplantılar yapacaklarını kaydeden Olgun Karabiber, derneğin hedeflerini, Nilüfer Ticaret Merkezi'nde birlik ve beraberlik içinde çalışarak, hem üyelere, hem de Bursa ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak çalışmalar yapmak olarak açıkladı.