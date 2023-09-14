GAÜN Mühendik Fakültesi’ne ilgi arttı

GAZİANTEP

GAÜN Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinin birinci ve ikinci öğretimdeki kontenjanları doldu. Kontenjanlarını dolduran GAÜN Mühendislik bölümlerinin başarı sıralamalarında son iki yıldır düzenli gelişme olduğu gözlendi. GAÜN Tekstil Mühendisliği Bölümü yüzde 100 doluluk oranında Türkiye’deki 9 tekstil mühendisliği bölümden biri olurken bölgede ise yüzde 100 dolan tek bölüm oldu. GAÜN İnşaat Mühendisliği Bölümünde de bölgesel anlamda en çok öğrencinin yerleştiği bölüm olurken Makine, Elektrik-Elektronik, Tekstil ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde deprem bölgesindeki lise öğrencileri için ayrılan yüzde 25'lik ek kontenjanlar doldu.

50’inci yılını kutlayan GAÜN Mühendislik Fakültesi’nin eğitim dili kuruluşundan bu yana İngilizcedir. İntörn uygulaması ile beraber Mühendislik Fakültesi öğrencileri lisans eğitimlerinin son dönemini uygun bir firmada çalışarak iş tecrübesi kazanmaktadır. Bu uygulama ilk olarak GAÜN Mühendislik Fakültesinde uygulanmış ve daha sonra YÖK tarafından diğer üniversiteler için model oluşturmuştur. GAÜN Mühendislik Fakültesi, İntörn Uygulamasını son 21 dönemdir kesintisiz olarak sürdürmekte olup şu ana kadar yedi binden fazla öğrenci intörn eğitimlerini alarak mezun olmuştur.

Tercihlerle ilgili değerlendirmede bulunan GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram: “Yaşanan deprem hadiselerine rağmen öğrencilerin Fakültemize ilgisi artmıştır. Tüm öğrencilerimizle yeni dönemde yüz yüze eğitime başlayacağız. Öncelikle hedeflerimizden biri öğrencilerimizin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak. Fakültemiz; bilimin, sanayinin, teknolojinin ve toplumun dinamiklerini takip eden ve müfredatını buna göre şekillendiren bir fakültedir. Örneğin geçtiğimiz dönemde öğrencilerin disiplinler arası çalışmaları için zorunlu bir ders müfredata eklenmiştir. Fakültemiz genel itibariyle dinamik, yeterli ve nitelikli akademik kadroya sahip olup akredite olan programlara sahiptir. Akademisyenlerimizin büyük bir çoğunluğu yurtdışında doktora ya da doktora sonrası eğitim almıştır. Fakültemizin eğitim dilinin yüzde 100 İngilizce olması sebebiyle mezunlar genel olarak hem yurt içindeki hem de yurtdışındaki firmalarda çalışma imkânı buldukları gibi lisansüstü eğitimlerini de rahatlıkla yurtdışında yapabilmektedirler. Öğrencilerin mühendislik tercihlerini geçen senelere göre daha ön sırada yapması, mezuniyet sonrası iş bulma oranlarıyla ve elde ettikleri ücretlerin diğer mesleklere göre daha fazla olmasıyla ilgili olduğu düşünülmektedir” şeklinde konuştu.