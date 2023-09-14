Adalet Bakanı Tunç, Gaziantep’te deprem değerlendirme toplantısına katıldı

GAZİANTEP

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yargı süreçleri, adalet hizmetlerinin aksamaması, süreçlerin hızlandırılması, yeniden inşa sürecinin verimli olması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel bir otelde yapılan toplantı farklı kamu kurum ve kuruluşlarla ortak istişare amacıyla ilgilileri bir araya topladı.

Açılışta, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem süreci ve sonrası yapılan çalışmalar, dirençli şehir altyapısı üzerine sunum yaptı. Toplantı açılış programı sonrası yargı mensupları çalıştaylar şeklinde toplantılar yapacak.

Toplantı açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülecek çalışmalarla karşılaşılan problemlerin masaya yatırılacağını aktararak şunları söyledi:

“Bu anlamda buradan çıkacak neticelerle özellikle bizim mevzuat çalışmamıza, TBMM’nin yasama çalışmalarına, uygulamalarımıza ve diğer kabine uygulamalarına ışık tutacak önemli sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Gaziantep’teki yatırımlarımız, belediyelerimizin çalışmaları saymakla bitmez. Gaziantep yatırımda lider bir il. Burada başta büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerin projeleri örnek projeler. Yapılacak yatırımlarımız içinde 15 bin 754 metrekare büyüklüğünde Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yapılacak. Mevcut Nizip Adliyesi’nin yanına yeni bloklar yapmayı planladık. Ayrıca yeni personel eğitim merkezi yapılacak.”

Açılışta sunumuyla beraber açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin ise deprem afeti sonrası liderlik ve ekip çalışmasının önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat günü biz bir deprem değil küçük kıyameti yaşadık. Öncesi, sırası ve sonrası için akılı kullanmak önemli. Biz dirençli şehir için kurumsal kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz. Öncelikle su yönetimi çok önemli. Depremde de gördük ki ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla afet sonrası kısa sürede suyu şehre ulaştırdık. Ortak evimiz dünya çok stresli. Önleyici tedbirler için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak dünyada örnekleri inceledik. Bunun için kurumsal altyapımızı değiştirdik. Biz iyileştirme dönemindeyiz. Bu şehirde güçlü bir birleştirici ruh var. Hayırda yarışılıyor. Bizim en büyük gücümüz çalışmak. Daha çok çalışmalı, üretmeli, ihracat yapmalıyız. İyileşiyoruz. Okullar açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgelerinde öğrencilerimizin bütün eğitim masraflarını karşıladık.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplantıda Gaziantep’in artık sadece bölgenin değil Mezopotamya coğrafyasının önder şehri, cazibe merkezi olduğunu aktararak şunları ifade etti:

“Yaşadığımız afet öyle büyüktü ki il merkezinde 399 vefat eden vatandaşımız ve bugün itibariyle 3 bin 900 yıkılması gereken ağır hasarlı binamız var. Şehir genelinde 26 bin toplamda yıkık, acil yıkılması gereken ya da ağır hasarlı binamız var. Bugün itibariyle 14 bin bina yıkmamız gerekiyor ağır hasarlı olarak. Bunları yıkarken bütün iş kaymakamlıkların üzerinde. Şehir merkezinde büyük bir uğraş veriliyor, trafik, elektrik kesiliyor, tozla mücadele ediliyor. Bu çalıştayda çıkacak kararlar bizim için çok önemli. Herkes yoğun bir tereddüt yaşıyor, tedirginlik içerisinde. Bizim buradaki en büyük şansımız uyumumuz. Ortak çalışabiliyoruz uyumlu bir şekilde. Buradan çıkacak kararla çok seri bir şekilde bu süreci işleteceğiz.”

Program sonrası Adalet Bakanı İsmail Tunç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Tunç, Başkan Fatma Şahin ile yürütülen çalışmaları ve yeni yapılacak ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, TBMM İdari Amiri Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve protokol üyeleri Bakan Tunç’a eşlik etti.