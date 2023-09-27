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GAÜN öğrencileri TEKNOFEST İzmir’de projelerini sergiledi

GAÜN öğrencileri, TEKNOFEST yarışmalarında ödül alan projelerini TEKNOFEST İzmir’de sergiledi.

Haber Merkezi
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GAZİANTEP

TEKNOFEST 2023’ün akademik paydaşları arasında yer alan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), İzmir Çiğli Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFEST İzmir’de öğrencilerinin elde ettikleri projeleri, açtıkları stantta teknoloji ve bilim meraklıların beğenisine sundu.

GAÜN, 2023 yılında TEKNOFEST yarışmaları kapsamında toplamda 10 ödül alarak organizasyona damga vurmuştu.

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