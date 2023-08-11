Gaziantep su sıkıntısı yaşamayacak

GAZİANTEP

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle akıllara gelen su sıkıntısı için açıklamada bulunan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, şehre su temin eden ana kaynak Düzbağ İsale Hattı ile Kartalkaya Barajı ve Mizmilli Kuyuları’nda seviye bakımından sıkıntılı bir durum olmadığını belirtti.

Şehrin su kaynakları, yüksek su tüketimine hazır

Ağustos ayının da kurak geçeceğini aktaran Sönmezler, su tüketiminin artacağını aktararak, şehrin su kaynaklarının buna hazır olduğunu ve bir sıkıntı yaşanmayacağını, yaşanacak kesintilerin sadece arızalardan kaynaklanabileceğini söyledi.

Genel Müdür Sönmezler açıklamasında dünyanın en çok konuşulan konularından birisinin iklim değişiklikleri ve kuraklıklar olduğunu, Gaziantep’in ise Temmuz ayında çok kurak bir ay geçirmiş olmasına rağmen su konusunda bir sıkıntı yaşamadığını yineleyerek şunları söyledi:

“Ağustos ayında ve devam eden Eylül, Ekim aylarında da şehrimize inşallah su sıkıntısı yaşatmayacağız. Bizler şükürler olsun özellikle Düzbağ Projesi ile şehrimizin temel asıl kaynağı haline getirdiğimiz bir kaynakla bugün şehrimizin ihtiyacı olan sağlıklı ve kaliteli suyu şehrimize ulaştırmış durumdayız. 3 kaynaktan gelen su ile şehir şu anda günde 600 bin metreküp civarında su tüketiyor. Bu aslında Gaziantep için bir rekor. Bugüne kadar Gaziantep, tarihinde bir ayda hiç 600 binli rakamlara ulaşmamıştı.”

6 Şubat’ta yaşanan depremlerle beraber Gaziantep’in nüfusa paralel su tüketiminin de arttığını aktaran Sönmezler, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Oluşabilecek küçük arızaların dışında suyumuzun yeterli olmamasından kaynaklanan bir kesintimiz olmadı olmayacak da. Tasarruf konusu çok önemli. Aslında bütün dünya artık suyun tüketimi ile alakalı konuşmaya başladı. Bizler tek başımıza bu sorunu çözmeye yeterli değiliz. Madem bir iklim değişikliği var bir kuraklık söz konusu dolayısıyla hepimize görevler düşüyor. Su olmazsa olmazımız. Ama suyu ihtiyacımız kadar kullanmamız gerekiyor. Medeniyetin de bir kriteri su. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli mirasın da su olduğu bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor.”

Düzbağ Barajı ve içme suyu arıtma tesisi ile geleceğe sürdürülebilir su bırakmış olacağız

Su tasarrufu konusunda evlerle beraber sanayi, tarım sektörlerinde de tasarruf konusunda önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Sönmezler, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Belki daha az su tüketen bitkilere yönelmemiz, daha az su tüketen cihazları kullanmamız gerekiyor. Biz bu konuda da Gaziantep’te yaşayan insanlarımızın bilinçli olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilir su sistemleri dünyanın her yerinde öncelikli konuşan bir kavram haline geldi. Dünyadaki kalkınma hedeflerinde de su ve sağlıklı suya erişim biraz daha önem arz ediyor. Biz 2014 yılından beri Gaziantep’te sağlıklı suya erişebilmek için projeler hayata geçiriyoruz. Düzbağ Projesi’nde regülatör ile verdiğimiz su birinci etaptı. Yerinde regülatör tesisinin yanına bir baraj inşaatının yapmak için hazırız. Bu yılın sonunda barajın inşaatına başlamayı hedefliyoruz. O zaman kaliteli suyu su arzını garanti altına almış olacağız. 180-200 milyon metreküplük bir suyu barajımızda toplayarak Gaziantep’in geleceğini de garanti altına almış olacağız. Ayrıca şehrimize bir ikinci konvansiyonel içme suyu arıtma tesisi yapacağız. Bu bir milyon metreküp kapasiteli Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesislerinden birisi olacak. Düzbağ Barajı ve içme suyu arıtma tesisini yaptığımız zaman da gelecekte bu şehirde yaşayacak insanlara sürdürülebilir su bırakmış olacağız.”

Deprem bölgeleri için yeni içme suyu ve atık suyu projelerini hazırladık

Yaşanan deprem felaketi sonrası GASKİ ekiplerinin zarar gören hatları hızlıca tamir edip insanlara sağlıklı suyu ulaştırdıklarının altını çizen Genel Müdür Hüseyin Sönmezler ifadelerini şöyle tamamladı:

“Özellikle İslâhiye ve Nurdağı’nda da arkadaşlarımız çok yoğun bir tempoda çalıştı. Depremlerden bugüne arızaların giderilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar artık telaffuz edebileceğimiz rakamların çok üzerine çıktı. Artık 100 binler 200 binler civarındaki bir arızadan şu anda bahseder bir durumdayız. Bugün itibariyle şehrin merkezinde sağlıklı su şebekemizden akıtılıyor ve insani tüketim amaçlı suya yönetmeliğe uygun kaliteli bir su şu anda bizim şebekemizden akıyor. Bu durum İslahiye ve Nurdağı’nda konteyner kentlerde de devam etmekte. Şu anda inşaatı devam eden konutların da içme suyu ve atık suyuyla ilgili bütün projelerini hazırladık. Ve insanlar bu konutlara geçtiği zaman sularda akacak ve atık su gideri de halledilmiş olacak.”