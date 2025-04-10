Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK'tan destek

Kocaeli

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen, 2209-A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2024 Yılı 1. döneminde destek hakkı kazananların listesini yayınladı.

2024 Yılı 1. döneminde Gebze Teknik Üniversitesi’den TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na başvuran 19 bölümden 136 öğrenci projesi, 2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’na başvuran 7 bölümden 21 öğrenci projesiyle, toplamda 157 öğrenci projesi destek aldı.

TÜBİTAK 2209-A projesi kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi’nden destek almaya hak kazanan öğrencilerin fakülte ve bölüm dağılımları gerçekleşti.

Mühendislik Fakültesi: Biyomühendislik 17, Çevre Mühendisliği 10, Elektronik Mühendisliği 9, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 5, Kimya Mühendisliği 8, Bilgisayar Mühendisliği 13, Makine Mühendisliği 1, Endüstri Mühendisliği 2, İnşaat Mühendisliği 1, Harita Mühendisliği 3 öğrenci projesi. Temel Bilimler Fakültesi: Moleküler Biyoloji ve Genetik 38, Kimya 7, Fizik 3, Matematik 2 öğrenci projesi. İşletme Fakültesi: İşletme 2, İktisat 2 öğrenci projesi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Uçak Mühendisliği 3 öğrenci projesi. Mimarlık Fakültesi: Mimarlık 5, Şehir Bölge Planlama 5 öğrenci projesi destek aldı.

TÜBİTAK 2209-B projesinde destek alan Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin fakülte ve bölüm dağılımları ise şu şekilde gerçekleşti.

Mühendislik Fakültesi: Biyomühendislik 4, Makine Mühendisliği 4, Endüstri Mühendisliği1, Elektronik Mühendisliği 5, Bilgisayar Mühendisliği 5, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 öğrenci projesi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Uçak Mühendisliği 1 öğrenci projesi destek almaya hak kazandı.