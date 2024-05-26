‘Gelinlik ve abiye giyim fiyatlarında yüzde 5 artış bile yapamıyoruz’

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Döviz kurlarının enflasyonun altında kalması ve artan maliyetler nedeniyle zor bir yılı geride bırakan gelinlik ve abiye giyim sektörü, 2024’e de benzer şekilde başladı. Rekabet gücü ve pazar kayıpları yaşayan sektörde üretim adetlerinde yüzde 35 dolayında düşüş olduğunu dile getiren Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, artan üretim maliyetlerine rağmen gelinlik ve abiye fiyatlarına yüzde 5 bile zam yapamadıklarını ve geçtiğimiz yılın fiyatlarından satış gerçekleştirdiklerini aktardı.

Diğer sektörlerde olduğu gibi tüketiciye maliyetleri yansıtamadıklarını dile getiren Salkım, “Gelinlik ve abiyeye en fazla talebin olduğu düğün sezonu yaklaşsa da satışlarda beklenildiği gibi hareketlilik olmadı. İnsanların alım gücü çok düştü. Asgari ücretle çalışan iki kişinin bir ev kurması mümkün değilken, evlenenlerin de düğün yapma oranı azalıyor. Biz de geçtiğimiz yılın fiyatlarına bile gelinlik satamaz hale geldik. Kar oranlarımız düştü, sektör giderek küçülüyor. Bir çıkmazın içerisindeyiz” dedi.

Üretim maliyetlerinin artmasıyla beraber sektörün Ukrayna ve Polonya firmalarıyla başa çıkamadığını dile getiren Salkım, “İşçilik maliyetlerimiz ciddi oranda artarken, bunun karşılığında döviz kurlarının enflasyonun altında kalması rekabetçiliğimizi olumsuz etkiliyor. Pazarlarımızı elimizden kaçırıyoruz. Önümüzdeki yıl ekonomi toparlanırsa sektörümüz ancak toparlanır” diye konuştu.

Kasım ayında gerçekleştirilecek olan If Weddıng Fashıon İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda müşteri bulmayı umduklarını ifade eden Salkım, “Filistin’de yaşanan savaşlar sektörümüzü büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Arap ülkelerinden müşterilerin gelişi yavaşladı. Savaş devam ederse bu yıl da farklı olmayacak. Avrupa ülkelerinden müşterilerin gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu’daki savaş olumsuz yansıdı

Gelinlik ve abiye sektörünün büyüklüğüne dikkat çeken Ege Giyim Sanayicileri (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, “Her firmanın üretim kapasitesi ve ihracat pazarı farklı, o nedenle genelleme yapmak çok doğru olmayabilir fakat geçen yıllara göre düşüş var. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Avrupa fuarlarında yaklaşık yüzde 25 düşüş gözlemlendi” dedi.

Yoğun ihracatın gerçekleştiği Orta Doğu pazarında yaşanan savaşın çok olumsuz yansımalarını gözlemlediklerini ifade eden Ertuğrul, “Filistin ve Ürdün’den gelen alıcılar gelemiyor. Bu ülkelerde düğünler de durmuş durumda, insanlar nikahla yetiniyolar. Bu satışlara çok olumsuz yansıyor. 2024 yılında durgunluk devam edecek. Toparlanma 2025 itibariyle olabilir. İZFAŞ ile paydaş olarak Kasım ayında 18.’sini gerçekleştireceğimiz IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı mutlaka piyasayı hareketlendirecek. Bu yıl ziyaretçi çalışması için belirlenen hedef ülkelerde daha yoğun çalışma yapılmaya başladı” diye konuştu.

Ertuğrul, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkemizde de düğün maliyetlerinin artması nedeniyle sade nikah organizasyonları arttı. Bu da abiye sektörünü olumsuz etkiliyor. Gelinlik, abiye ve damatlıkta kiralamaların da arttığını gözlemliyoruz. Gençlerin yaşam tarzı ve hayata bakış açıları da değişiyor. Öncelik verdikleri konular değiştikçe bu da tüketim alışkanlıklarının değişmesine neden oluyor.”