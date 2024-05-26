Hayvan yetiştiricilerine yem desteği sürüyor

MERSİN / EKONOMİ

Tarım uygulamalarını sürdürülebilir kılmayı ve üreticileri teşvik etmeyi amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle küçük ölçekli çiftçinin ve üreticinin yanında oluyor.

Fide, fidan, makine, ekipman, yem ve gübre gibi desteklerle maliyetlerin azaltılmasına katkı sağladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Güldoğan, kooperatifler üzerinden 5 süt soğutma tankı verilmesiyle başlanan desteklerin çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

Süt üreticileri ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine 2021 yılından günümüze kadar 3 milyon 25 bin 800 kilogram mısır flake ve yem dağıtıldığını bildiren Güldoğan, “Üreticilerimizin en büyük girdilerinden biri olan yem maliyetlerini yüzde 50 hibeli karşılayarak, onların ekonomilerine katkı sağlamış olduk. Mısır flake yemini tercih etmemizin sebebi ise, geçirdiği üretim aşamalarında bünyesindeki nişastanın hidrolozi sonucu, yüksek miktarda enerji açığa çıkması ve bu enerjinin hayvanlarda hem süt verimini hem de süt kalitesini artırmasıdır” dedi.

Güldoğan 2024 boyunca desteklerin devam edeceğini aktardı.