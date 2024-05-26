MTSO Başkanı Çakır: Dijitalleşme hayatta kalabilme konusudur

MERSİN / EKONOMİ

Mersin E-İhracat Zirvesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) organizasyonunda, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin, Tarsus, Çağ ve Toros üniversiteleri işbirliğinde düzenlendi.

Dijital pazarlama ve satış stratejileri hakkında sunumların yapıldığı etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, dijital dönüşümün ticaretteki önemine dikkat çekti. Yeni trendlere uyum sağlanamadığı takdirde en güçlü sektörlerin dahi birer birer elden kayacağına dikkat çeken Çakır, “Dış ticareti ve buna hizmet veren lojistiği, liman işlemlerini, gümrük müşavirliğini, depoculuğu, paketlemeden pazarlamaya kadar her alanı dijital dünyaya uyumlu hale getirmek zorundayız. Bu bir zorunluluk ve hayatta kalabilme konusudur. Gelecek projeksiyonunda günümüz klasik dış ticaret mantığı eni sonu yok olacak. Ya seyreden ya da işin içinde oyun kurucu olacağız. Dijitalleşme trenini yakalamalıyız” diye konuştu.

Türkiye’deki e-ihracat çalışmalarına ve rakamsal verilerine değinip AKİB’in bu alandaki faaliyetlerinden söz eden Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz ise “Her ay e-ihracat günü düzenliyoruz. Bakanlığımız tarafından destek kapsamında değerlendirilen e-ihracat projemiz kapsamındaki 10 firmadan biri, ürünlerinin satışını e-ihracat platformundan gerçekleştirmeyi başardı. İkisi ise ürünlerini e-ihracat platformuna taşıdı. Hedefimiz tüm firmaların e-ihracata başlaması ve bakanlık desteklerinden yararlanmasıdır” ifadesini kullandı.