Lojistik sektörü şoför akademisi istiyor

AHMET YİĞİT / MERSİN

Küresel ölçekteki kriz ve sorunlardan dolayı ekonomik darboğaz yaşayan nakliye sektörü sorunlarına çözüm arayışında. Üniversitelerin bünyesinde akademik şoför okullarının açılmasını talep eden sektör, buradan mezun olacak şoförlerin trafik kurallarına ve yük güvenliğine hakim olacağını dolayısıyla maliyetlerin de optimize olacağını düşünüyor.

Nakliye sektöründe, ekonomik dengeleri korumaya çalışmanın yanında artan trafik cezaları ve park sorunları gibi zorluklarla karşılaştıklarını belirten Agit Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Muazzez Araç, sektörün sürdürülebilirliği ve verimliliği için acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Yüksekokul düzeyinde şoför okullarının kurulması ile sektörde personel kalitesinin artacağını, şoförlerin trafik kurallarına uygun şekilde hareket etmesi ve eğitimli bireyler olarak iş başında durması ile trafik ihlallerinin azalacağını söyledi. Profesyonel eğitim alan şoförün, güvenli sürüş pratiği ve araç bakımı konularında daha bilinçli olması ile şirketin mali yükünün hafifleyeceğinin altını çizdi. Ayrıca, nakliye araçlarının günlük operasyonları zorlaştıran park sorunlarının da ikincil sorun olarak öne çıktığına dikkat çeken Araç, şehirlerin yoğun trafiği ve sınırlı park alanlarının, sektörün verimliliğini olumsuz etkilediğini belirtti. Depoların çevresinde uygun park alanlarının oluşturulması ve trafik sıkışıklığının azaltılmasına yönelik adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Kilometre bazlı fiyat politikası belirlenmeli

Nakliye fiyatlandırma politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini, sektördeki düşük fiyatlar ile karlılığın olumsuz etkilediğini ifade eden Araç, bu durumun nakliye şirketlerini daha fazla iş yapmaya zorladığını ve dolayısıyla trafik yoğunluğu artışıyla risklerin de beraberinde artarak geldiğini ifade etti. Araç, “Lojistikte uluslararası taşımacılıkta kilometre bazlı fiyat birimi sistemi getirilmelidir. Ulaştırma Bakanlığı bir fiyat skalası ayarlamalı ve firmalar buna uymakla mükellef olmalıdır. Uymayanlara idari para cezası ve çeşitli caydırıcı cezalar uygulanarak, standart fiyat uygulaması başlatılmalıdır. Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu gibi lojistik alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sorumlu oldukları taşıma işlemlerini yasal olarak yapabilmeleri için gerekli TİO belgesi olan firmaların bazıları çok düşük fiyatlar ile taşıma yaparak haksız rekabet yapıyor” dedi.

Denetimsizlik, şartları yerine getiren şirketleri zarara uğratıyor

Sektörde en büyük sorunun kalifiye personel ve haksız rekabet olduğunu aktaran Mersin Yiğit Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit, son zamanlarda şoför ve taşıma personeli bulmakta zorluk yaşadıklarını aktardı. Mahmut Yiğit, “Özellikle son 3 yıldır nitelikli şoför ve nakliye personeli bulmakta zorluk yaşıyoruz. İşinde uzman olmayan elemanlar işbaşı yaptığı zaman da firmalar zarar görüyor. Sektörde yetki belgesi zorunluluğu var ama yeteri kadar denetim yok. Küçük bir kamyonetle 2-3 kişi çalıştıran da 20 yıllık köklü bir firma da aynı çatı altında bulunuyor. Denetimsizlik, gerekli şartları yerine getirmeye çalışan şirketleri zarar uğratıyor. Geçmiş yıllarda birkaç kez buna dönük çalışmalarımız oldu, sonuca ulaşamadık. Lojistik ve taşımacılık sektöründe kalifiye personel yetiştirilmesi için çalışmalar yapılması lazım” diye konuştu.