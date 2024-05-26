Quick Finans, Krone Türkiye'nin finansman partneri oldu

İZMİR / EKONOMİ

1.5 yıl içerisinde geliştirdikleri stratejik işbirlikleri, distribütörleri ve bayi satış ağı ile ülke sathında geniş bir kapsayıcılığa ulaştıklarını belirten Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, “KOBi'ler ve küçük esnafa finansman çözümleri sunmayı hedeflemiş bir kuruluşuz. Kredilerimizin yüzde 88'ini bu kesime kullandırdık. Krone ile gerçekleştirilecek finans partnerliği işbirliğinin mevcut ekonomik konjonktürde reel sektöre önemli bir kaldıraç imkanı sağlayacağından eminiz” dedi.

Misyon ve stratejileri ile ulaşmış oldukları kapsayıcılığın, sektörde şirketlerine karşı güçlü bir yönelim sağladığına vurgu yapan Karadağ, “Krone ile gerçekleşen finans partnerliği işbirliğimiz de bu yönelimin önemli bir göstergesi oldu. Bu işbirliğinin tüm taraflar ile ekosistemde yer alan tedarikçi-satış ağını oluşturan işletmelere katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

Krone Trailer International Genel Müdürü Semih Pala da, “Bu önemli iş birliği, KOBİ'lere finansal çözümler sunma odaklı Quick Finans'ın gücü ve uzmanlığı ile Krone'nin üstün kaliteli taşıma çözümlerini birleştirerek sektöre yeni bir soluk getirecek. 2024'ün ilk çeyreğinde kendi ürün grubumuzda yüzde 33 pazar payıyla güçlü bir konuma sahip olduk. İzmir Tire'deki fabrikamız yıllık 7 bin araçlık üretim kapasitesiyle Türkiye'nin lojistik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye'den 31 ülkeye yapılan ihracat, uluslararası alanda varlık göstermemize olanak sağlıyor. Günümüzde ihracatın yaklaşık yüzde 40'ı karayoluyla gerçekleşiyor, bu veri ticari araç sektörünün dış ticaretteki önemini ortaya koyuyor. Enflasyonla mücadele kapsamında krediye erişimin kısıtlandığı bir dönemde Quick Finans ile yaptığımız iş birliğinin, lojistik sektöründe yatırımı kolaylaştırarak Türk nakliyecisini daha da güçlendireceğini ve bu sayede ekonomiye önemli bir destek sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.