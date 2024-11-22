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Gemlik TSO, Yeşil OSB kuracak

Ticari işletmesini kurduğu Yeşil OSB için yer arayışına devam eden Gemlik TSO, üyelerine yönelik tanıtım toplantısı düzenledi.

Ali Şahin
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Gemlik TSO, Yeşil OSB kuracak
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ALİ ŞAHİN/BURSA
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (Gemlik TSO) öncülüğünde bir süredir çalışmaları yürütülen ve ticari işletmesi kurulan Yeşil OSB için yer talep eden üyelere yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Gemlik TSO Yönetim Kurulu başkanı Hasan Hamaloğlu, “Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yeşil OSB kurma amacımız: Gemlik'te ekonomik büyümeyi teşvik etmek. Ayrıca işletmelerin faaliyetlerini geliştirmek, yerel ekonomiyi canlandırmak, bölgenin gelirini artırmak. Bunu yaparken istihdam fırsatları yaratmak, işletmelerin teknolojik gelişimlerine destek olmak ve uluslararası pazarlara daha kolay ulaşımlarını sağlamak, çevre dostu sürdürülebilir hedefler ile endüstriyel büyümeye katkı sağlamayı da öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. 

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