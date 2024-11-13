Genç Ticaret Elçileri Bursa’da buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Genç MÜSİAD’ın geleneksel hale getirdiği “Genç Ticaret Elçileri Projesi”nin bu yılki çalışmaları başladı. 40 farklı ülkeden 120'nin üzerinde öğrenci başvurusu alınmasının ardından yapılan mülakatlar sonucunda projeye katılmaya hak kazanan yaklaşık 60 genç, Kültürpark'taki MÜSİAD Bursa Şubesi’nde düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Etkinlikte yapılan sunumda, “Genç Ticaret Elçileri Projesi” hakkında detaylı bilgi verilirken, dünyanın çeşitli ülkelerinden Bursa’ya gelen öğrenciler hem birbirleriyle hem de Genç MÜSİAD yönetimiyle tanışma fırsatı buldu.

Genç MÜSİAD Bursa Başkanı Süleyman Mesih Çil, projenin sadece eğitimsel bir deneyim sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Türk iş dünyası ile uluslararası öğrencilere küresel ticaretin kapılarını aralamak adına büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Bu projeyle Türkiye'nin dış ticaretini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi. Başkan Mesih, projenin bir parçası olarak katılımcılara dış ticaret, ihracat ve girişimcilik konularında eğitimler sunulacağını; böylece gençlerin Türk iş dünyasında deneyim kazanmalarına ve kendi ülkelerine ticaret açılımları sağlama noktasında destek olmayı amaçladıklarını ifade etti. Genç Ticaret Elçileri Projesi, her geçen yıl daha fazla öğrenciye ulaşarak Türkiye’nin dış ticaret hacmini artırmayı hedefliyor.