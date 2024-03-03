Gençler sordu, Başkan Adayı Büyükgöz cevapladı

KOCAELİ / EKONOMİ

AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları tarafından her akşam bir mahalleyi ziyaret eden Gençler Soruyor otobüsünde, üniversiteli gençlerle bir araya gelen Başkan Adayı Büyükgöz, kendisine yöneltilen soruları samimiyetle cevaplandırdı. GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, KYK Gebze yurdu idarecileri, AK Parti İlçe Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, ilçe gençlik kolları ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

“Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzlarında yükselecektir”

Gebze Kredi Yurtlar Kurumu önünde Gençlik Soruyor otobüsünde gençleri ağırlayan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, yeni döneme ilişkin gençlik projeleri hakkında da bilgi verdi. Kendi üniversite öğrenciliği yıllarında yaşadıklarını da paylaşan Başkan Adayı Büyükgöz, gençlere nasihatlerde bulundu. Çağın gereği olan Ar-Ge ve bilişimle haşır neşir olan gençlerin bir adım önde olduğuna dikkat çeken Başkan Adayı Büyükgöz, “Üniversiteli gençler eğitimlerinin dışında da kendilerini geliştirmeli. Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzlarında yükselecektir. Eğitim hayatınızda ve gelecek hayatınızda başarılar diliyorum gençler” ifadelerini kullandı. Üniversiteli gençler de katılımından ötürü Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.