Mersin Büyükşehir Belediyesi, barınma sorununu sosyal konutlarla çözecek

MERSİN / EKONOMİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 2’nci kez aday gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, projelerini kamuoyuyla paylaştı. 1/5 binlik imar planlarının bitirildiğini kaydeden Vahap Seçer, sanayi bölgelerinin kurulumuna ve turizm yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınan ve finansman arayışında olumlu gelişmelerin yaşandığı Mersin Metrosu’nun gelecek dönemde tamamlanacağının sözünü veren Vahap Seçer, nüfusu her geçen gün artan kentte, orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlar için sosyal konut inşa edeceklerini müjdeledi. Konut projesinin Türkiye’ye örnek olacağını vurgulayan Vahap Seçer, “Birinci amacımız bu konutları yurttaşlarımıza kiraya vermek. İkinci amacımız gelişmelere göre ucuz konutlar yapıp, uygun fiyatlar ve şartlarda yurttaşlarımıza vermek. İkinci 5 yıllık dönemde üzerinde duracağım” dedi.

Afet Yönetimi ve Lojistik Kampüsü kurulacak

Mersin’in deprem bölgesinde bulunmamasına rağmen felaketten dolaylı olarak etkilendiğine dikkat çeken Vahap Seçer, Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından binlerce kişinin sığındığı Mersin’in tsunami, orman yangını ve kuvvetli yağışlarda da sel riskinin yüksek bir yer kent olduğundan söz ederek, “Depremin ardından Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurduk. İkinci dönemde ‘Afet Yönetimi ve Lojistik Kampüsü’ kuracak, Mersin’i depreme ve afetlere hazır hale getireceğiz” ifadesini kullandı.

Tarıma büyük destek

Tarımsal üretimin önemli merkezlerinden olan Mersin’de inşa edecekleri ‘Tarımsal İnovasyon Merkezi’nin yükleneceği misyondan da bahseden Vahap Seçer, “Elektrik faturaları tarımda sulama kooperatiflerinin baş belası. Kooperatiflerin tarımsal Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine destek vereceğiz. Nasıl fidede, sulama borusunda, alet-ekipmanda ve hayvancılıkta destek veriyorsak, burada da destek vereceğiz. Köyler için planladığımız ‘Köyümüz Atölye Projesi’ ise yenihde kalkınmaya katkı sağlayacak. Köydeki üretimin nasıl raf ürününe dönüştürüleceğini, nasıl katma değer oluşturulacağını öğreteceğiz. Gerekiyorsa coğrafi işaret alınacak, paketleme, pazarlama ve bütün aşamaları öğrenilecek. Tarımda yaptıklarımız sürdürülebilir, netice alınabilir ve ekonomiye katkı sunan projelerdir” diye konuştu.