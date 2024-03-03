GESİFED’de yeni başkan Hakan Urhan oldu

DENİZLİ

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) 14. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan görevi Oktay Mersin’den devraldı.

Urhan yaptığı konuşmada kent ve bölgenin yeni bir hikaye yazması için çalışacaklarını belirterek, “Projelerimizi, bölgelerimizin ihtiyaçlarına göre ortak akılla ortaya koyacağımız önümüzdeki süreçte, Denizli’nin ve bölgemizin yeni bir hikâyeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yeni hikâyenin öncülüğüne talibiz” dedi.

GESİFED’in yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Hakan Urhan, Senem Barut, Uİbrahim Kaya, Neslihan Nazlıoğlu, Engin Ali Kaplan, Murat Oğan, Cevat Fahri Bermant, Emel Demir, Mehmet Erişkin, Ekrem Ateş, İlker Başkaya, İbrahim Şenel, Özlem Köseoğlu, Cahide Fenli Akman, Bilal Ülker, Coşkun Cerit, Şebnem Dal Üzülmez, Damla Kurt Lafçı, Volkan Büber, Mustafa Kemal Huz, Pınar Cerit, Burak Semerci, Sibel Aysu.