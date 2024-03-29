Girişimcilik Kulübü ile Harran Üniversitesinde girişimcilik ekosistemi geliştirilecek

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da tarım, turizm, sanayi, enerji ve yazılım alanlarında dijital çağa uygun yeni nesil girişimciler yetiştirmek üzere iş birliğine giden Harran Üniversitesi ve TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu imzaladıkları protokolle Girişimcilik Kulübü kurdu. Protokol kapsamında kentteki girişimcilik ekosistemi daha da geliştirilecek.

Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartlarından birisinin kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımının sağlanması olduğunu belirten TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kübra İlhan, protokollerinin ana amacının Harran Üniversitesi’nde girişimcilik ekosistemini artırmaya yönelik çalışmalar olduğunu aktardı.

Bu kapsamda toplumsal katkı ve sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde ortak projeler organize etmeyi hedeflediklerini söyleyen Hatice Kübra İlhan, “Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının tanınırlığını ve bilinirliliğini artırmak amacı ile yeni döneme uygun faaliyetler yapıp yeni nesil projeler geliştireceğiz. En önemlisi ulusal ve uluslararası fonlara yönelik ortak projeler hazırlanması ve başvurularının gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Ortak eğitimler, atölye çalışmaları, çeşitli konseptlerde yarışmalar ve paneller düzenleyeceğiz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarımızın gençlik çalışmalarının planlanmasında kullanılması amacıyla bir dizi çalışmalar yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçte işbirliğimizi daha güçlendirmek amacıyla düzenli toplantılarımız devam edecek” dedi.