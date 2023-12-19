Girişimde Kadın Gücü ile 5 bin iş kadınına ulaşıldı

Eray ŞEN/HATAY

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) işbirliğinde 2022 yılından bu yana yürütülen ‘Girişimde Kadın Gücü’ projesinin son toplantısı Hatay’da düzenlendi.

Girişimci kadınların desteklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 5 bin iş kadınına ulaşıldı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde sektör ve ölçek fark etmeksizin girişimci ve girişimcilik hayali olan kadınların değişen dünyaya adapte olmasını sağlamak için dijitalleşme, e-ticaret, pazarlama gibi konularda çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler verildi.

Projenin Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (DASİFED) ev sahipliğindeki son toplantısı Expo Kisecik HBB Yerleşkesinde yapıldı. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen, TÜRKONFED YK Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar, DASİFED Başkanı Gülay Gül, İş Bankası KOBİ İşletme Bankacılığı Birim Müdürü Nazlı Coşkun ile çok sayıda kadın katıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, yaptığı konuşmada Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte 2022 yılında kadınların iş dünyasındaki temel sorunlarını ortaya çıkarmak için başlattıkları çalışma hakkında bilgi verdi. Aktar, ‘Girişimde Kadın Gücü’ projesi ile kadınların sadece teknik anlamda güçlenmesini değil, aynı zamanda cinsiyete duyarlı iş geliştirebilme kapasitelerinin artırılmasını hedeflediklerini, topluma artı değer katabilmelerini istediklerini vurguladı. Kalkınmanın kadınlar olmadan ‘eksik ve aksak’ kalacağını ifade eden Aktar, “Dijital dönüşüm, toplumsal dönüşüm ve yeşil dönüşümün içinde olmamız gerektiğinin farkındayız. Yaptığımız çalışmaların tüm bunları desteklemek hedefi var. Bu proje kapsamında 5 bin iş kadınına ulaşmanın haklı gururunu da yaşıyoruz” dedi. Aktar, proje kapsamında depremin etkili olduğu 11 ildeki sorunların çözümüne yönelik adımlar da attıklarını kaydetti.

Coşkun: 85 milyon dolarlık dış kaynaklı fon sağladık

İş Bankası KOBİ İşletme Bankacılığı Birim Müdürü Nazlı Coşkun, depremin ağır hasar verdiği illere yönelik çalışmalarına değindi. Coşkun, “Deprem bölgesine 10 milyar liralık kredi desteğinin yanında eğitimden barınma ihtiyacına kadar insan yaşamına değen tüm alanlarda tüm ekibimiz, tüm iştiraklerimiz ile yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam ediyor” dedi. İş Bankası’nın gücünü kullanarak bazı dış fonlar da sağladıklarını aktaran Coşkun, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile bankamız arasında bir protokol imzalandı ve 65 milyon dolarlık bir kaynağın deprem bölgesindeki illerin tekrar inşasında kullanmak üzere, buralarda faaliyet gösteren, hizmet veren firmalarımıza çok uygun vadeler ile sunuyoruz. Buna yoğun teveccüh nedeniyle daha sonra 20 milyon dolar kaynak daha eklendi” bilgisini verdi.

Sürdürülebilir bir gelişme sağlanabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitsizliğine odaklı çalışmaların ‘gereklilik olduğunun altını çizen Coşkun, “Ekonomik ve sosyal eşitliğin sağlanması, biliyoruz ki her iki cinsin ekonomiye ve hayatın tüm alanlarına eşit katılımıyla mümkün” ifadesini kullandı.

Gül: Fırsat eşitliğinin olduğu bir dünya hayal ediyoruz

Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Başkanı Gülay Gül, depremin ilk gününden itibaren TÜRKONFED işbirliği ile başlatılan yardımların ihtiyacı olanlara ulaştırılmasında çok ciddi mücadele verdiklerini anlattı. Gül, “Her türlü olumsuzluğa rağmen bu dönemde kadınların iş hayatına büyük oranda katılması ve daha aktif olarak faaliyetlerde bulunması, gelişen ekonomide stratejik bir öneme sahiptir. DASİFED olarak iş yaşamında kadın yerinin AB standartlarına çıkarılmasını sağlamak en büyük hedefimiz. Kadınların aile, politika, iş dünyası ve bürokraside güçlendirmek için farkındalık yaratmak istiyoruz. Kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlandığı bir dünya hayal ediyoruz” diye konuştu.

Savaş: E-ticaret hizmetleri kadınlara ve engellilere ücretsiz

HBB Başkanı Savaş, depremden önce olduğu gibi depremden sonra da aile bütçesini kalkındırmak üzere kolları sıvamış, kendi ayakları üzerinde durmak için çaba gösteren kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Savaş, yakın zamanda e-ticarete başladıklarını, sadece Hatay değil, Türkiye'deki 10 bin mağazanın kendilerine ait olacağını, bu alandaki hizmetlerin kadınlara ve engellilere ücretsiz verileceğini bildirdi.