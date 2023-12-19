SAKİKAD alışveriş panayırı açılıyor

SAKARYA / EKONOMİ

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği (SAKİKAD) alışveriş panayırının açılışı 22 Aralık Cuma günü yapılacak. Serdivan AVM ve Cadde 54 arasındaki alanda düzenlenecek olan alışveriş panayırı 30 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Cuma günü saat 14:00’de şehir protokolünün de katılımı ile açılışı yapılacak olan alışveriş panayırı hakkında bilgiler veren SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün, Sakarya’nın üreten, yaratıcı ve güçlü girişimci kadınlarının el emeği ürünlerini sergileyeceği alışveriş panayırında influencer etkinlikleri, girişimcilik sohbetleri ve daha birçok farklı etkinliklerin olacağını söyledi.