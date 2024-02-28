GOSB Teknopark’tan Geleceğe Birlikte Yolculuk Çalıştayı

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

"Organize Sanayi Bölgeleri ile sanayicilerin problemlerini konuşmak için buradayız" diyen Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, “OSB ve sanayicilerin problemlerini tartışarak, çözüm önerileri getireceğiz. Dolayısıyla OSB’leri ve firmaları güçlendirmiş olacağız. Burada katılımcı firmalarımızın rekabet kabiliyetini, kapasitesini, markasını ve imajını yükseltmiş olacağız. Türkiye gündemini belirleyecek konuları tartışacağız. Bu program bize bir çok konuda rehber olacak” diye konuştu.

“Çalıştay da katılımcıların ürettiği fikir ve önerilerin raporlarını hazırlıyoruz”

Gebze OSB ve GOSB Teknopark ile birlikte “Dijital Nezaket” konusunda tarihe geçecek bir ekiple çalıştay gerçekleştirildiğinin altını çizen Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin, “Çalıştay konseptimiz; “OSB ve Sanayici Yönetişimi: Geleceğe Birlikte Yolculuk Çalıştayı.” Yönetişim kavramı aslında 3 kelimenin birleşiminden oluşuyor. Bunlar; Yönetim, İletişim ve Etkileşim kavramlarıdır. Bu program ile üniversiteleri ve iş dünyasını bir araya getirerek katılımcıların ürettiği fikir ve önerilerini sonuç raporu haline getiriyoruz. Sanayiciler büyük gayret sarf ediyor, üretiyor, kendi açılarından bakıldığında da çok yoğunlar, çok meşguller ve çok başarılılar. Diğer taraftan sanayicilerle, OSB ilişkisini etkili hale getirmemiz lazım. Konuşabilir bir ortam oluşturmamız lazım. Ortak projeler noktasında sanayicileri ve OSB’leri çok daha fazla yakınlaştırmamız gerekiyor. Bu konsepti; Teknoloji İl Müdürü’nün de başkanlığını yaptığı OSB müdürleri ile gerçekleştirilen zoom üzerinden yaptığımız konferansta ortaya çıkardık” dedi.

Keskin, “Hep söylüyoruz üniversite - sanayi iş birliği, OSB Yönetimi, Teknoparklar, üniversite ve sanayi iş birliğinin pratize edilmesi noktasında çok önemli örnek oluyor. Aynı zamanda OSB ve firmalar arasındaki iletişimi, iş birliğini ve ortak projeleri yaygınlaştırmamız lazım. Uluslararası markalara çoğaltma noktasında, patentleri arttırma noktasında ve bu patentleri ticari bir değere dönüştürme noktasında bu çalıştaya çok fazla ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Halit Keskin, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde, “İnovasyon ve Ar-Ge’ye Destek” kategorisinde aldıkları ödülden dolayı GOSB Teknopark’ı tebrik etti.

“Sanayicimiz arttıkça dünya ile rekabet eden bir konumdayız”

GOSB Teknopark ve GOSB Yönetimini tebrik ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ve benzeri programlar sanayicilerimiz için çok önemli. Sanayicimiz arttıkça dünya ile rekabet eden kendine göre vizyonu olan ve uluslararası alanda da rekabet etmek zorunda olan bir konumdayız. Hem teknoloji, hem bilgi, hem de sizlerin tecrübesini ortaya koyup burada bu tür çalışmalarla sanayimizin önünü açmamız gerekiyor. Hepimize, hepinize sorumluluk düşüyor. En çok da devlete düşüyor. Devlet olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Üretmek konusunda, sanayi de sanayicimize çok iş düşüyor. Yatırımı büyütmek, yeni alanlara dönüştürmek ve içerisindeki dış açığımızı tetikleyen unsurları azaltarak biraz daha yerli üretime yoğunlaşıp, özellikle teknolojik alanda yazılım alanında da millileştirmek suretiyle dışa bağlılığımızı azaltarak sanayimizi biraz daha geliştirme şansımız var” dedi.