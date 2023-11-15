GOSB ve LinkedIn iş birliğinde Anadolu Zirvesi düzenlendi

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) ve LinkedIn işbirliğinde “LinkedIn Anadolu Zirvesi: GOSB” programı düzenlendi. GOSB’un ev sahipliğinde gerçekleştirdiği zirvede sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar için değişen ve gelişen yetenek pazarını verimli bir şekilde yönetmenin ipuçları, LinkedIn’in sunduğu yenilikçi çözümler ve önde gelen düşünce liderleriyle birlikte ele anıldı. Düzenlenen etkinliğe Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Akşit, LinkedIn Güneydoğu Avrupa Satış Lideri Burak Kuralkan, LinkedIn Müşteri İlişkileri Yöneticisi Burcu Çelik, Bilim İlaç İnsan Kaynakları Direktörü Fulya Acar ile insan kaynakları ve şirket yöneticileri yoğun ilgi gösterdi.

LinkedIn iş ilişkilerini geliştirmek için en nitelikli sosyal platform ağı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Akşit, “LinkedIn hepimizin aktif olarak kullandığı hiç şüphesiz ki dünyanın en büyük profesyonel ağı. 2003 yılında LinkedIn ilk ortaya çıktığı dönemde iş arayanlar ve işletmeler için en popüler platformdu. 2016 yılından Microsoft tarafından 26 milyar dolara satın alındığından bugüne çeşitli değişimler geçirerek günümüz iş dünyasında şirket karar vericilerine ulaşmak ve iş ilişkilerini geliştirmek için en nitelikli sosyal platform haline gelmiştir” dedi.

“LinkedIn dünyanın en geniş profesyonel networküdür”

LinkedIn’in kuruluş süreci ve faaliyetleri hakkında bilgi veren LinkedIn Güneydoğu Avrupa Satış Lideri Burak Kuralkan, “LinkedIn dünya genelinde 19 bin 500 çalışanı ve 30 ofisi ile hizmet vermekteyiz. LinkedIn’in Türkiye’de henüz bir ofisi yok, bu yüzden 15 Türk İrlanda’da; Türkiye, Yunanistan, Malta, Kıbrıs pazarına hizmet etmekteyiz. LinkedIn’in 999 milyon üye sayısı bulunmaktadır. Ayrıca dünyada 3 milyara yakın insan çalışmakta ve bunun bir milyarı LinkedIn platformuna üyedir. 200 ülkede 59 milyon şirket ve LinkedIn’de 63 milyon karar verici vardır. LinkedIn dünyanın en geniş profesyonel networküdür. Türkiye’de şu anda 14 milyon üyelik bulunmaktadır. 32-33 milyon bandında bir iş gücü olduğunu düşünürsek bunların yüzde 40 yüzde 45’i şu anda platformda yer alıyor. LinkedIn’de dakikada 8 kişi işe alınırken, 116 milyon tane (newsletter) bülten bulunmaktadır. Bu bültenlerin de 365 milyon tane abonesi vardır” şeklinde konuştu.

Türkiye’de üretim sektörü belirli ülkelerden yetenek kazanırken aynı zamanda üretim sektöründe yetenekler global olarak yer değiştiriyor diyen Burak Kuralkan, “Talent Connect diye bir etkinliğimiz var. Yılda bir kere düzenliyoruz. Dünyanın önde gelen firmaları, şirketleri, IK departmanları, insan kaynakları bir araya gelir ve stratejiyi tartışırlar. Yeni Zellanda’nın eski Başbakanı Jacinda Ardern de o etkinliğe gelerek, insan kaynaklarını konuştu, yeteneği konuştu, kendi ülkesindeki yeteneğe bakışı konuştu. Dolayısıyla bugün yetenek savaşı sadece şirketler arasında değil, şu anda bölgeler arasında, şu anda iller arasında, sektörler arasında aslında, ülkeler arasında. Dolayısıyla bu bir kolektif çalışma sonucu olarak sektöre kazandıracaksa bilinçli çalışma gerektiriyor”dedi.

“Yapay Zeka Becerilerini geliştirenler kazanacak”

Türkiye'de üretim endüstrilerinde çalışanlar bir sonraki iş fırsatını bulmak için LinkedIn’i yoğun olarak kullanıyor diyen Kuralkan, “Özellikle LinkedIn’de iş arama aktivitesi geçen yıla oranla yüzde 22 oranında arttı. Ayrıca yeni iş fırsatlarına açık çalışan sayısı yüzde 133 arttı” dedi. Kuralkan, “LinkedIn iş ilanlarının içerisinde üretken yapay zeka, GBT ve Chat GBT belirtilen ilanların sayısı geçtiğimiz yıl Kasım 2022’den beri 21 kat arttı. Sadece insanlara özgü beceri ve yetenekler çok daha fazla önemli olmaya başlandı. Yapay zeka iş dünyasında yeni bir çağ açıyor. Beşeri Becerilerine yatırım yapan ve Yapay Zeka Becerilerini geliştirenler kazanacak” şeklinde konuştu.

“2015 yılına kıyasla 2027 yılında iş beceri setlerinin yarısı değişecek”

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların değişen ve gelişen yetenek pazarını nasıl daha verimli bir şekilde yönetebilecekleri ve bu konuda LinkedIn’in sunduğu yenilikçi çözümler hakkında katılımcılarla bilgi paylaşımında bulunan LinkedIn Müşteri İlişkileri Yöneticisi Burcu Çelik ise, “Şirketler, çalışanların şirket yararına katkılarına odaklanmanın yanında, tüm çalışanlara ve paydaşlara değer yaratmaya odaklanmalıdır. 2015 yılına kıyasla 2027 yılına kadar iş beceri setlerinin yaklaşık yarısının değişeceği öngörülüyor. Şirket içi hareketlilik konusunda başarılı olan şirketler, çalışanlarını neredeyse 2 kat daha uzun süre elinde tutuyor. Doğru kişinin işe alınmasıyla yüzde 400 verimlilik artıyor. Günümüz ortamı, insanı yetenek stratejinizin merkezine koymayı, hem iş hem de çalışanların ihtiyaçlarını karşılamayı gerektiriyor. Kurumlar için LinkedIn çalışma modeli planlama ile başlar. Planlama kısmında rakip firmaları anlamalı ve dünyadaki iş gücünün anlık raporunu bilmeliyiz. Stratejik iş kaynağı, Marka iletişimi, Coğrafi konumu ve Rakip analizlerini takip etmeliyiz. İşe alımlarda ise, hedef kitlenizde farkındalık yaratmak, takip edilen bir marka yaratmak ve kaynak bulmak sizi diğer firmaların önüne geçirecektir” ifadelerini kullandı.

“Çalışanlarınız sizin işveren markası, elçileriniz”

LinkedIn dataları hakkında da bilgi veren Çelik, “Rakipler hangi firmalardan eleman alıyor? Romanya’ya fabrika kuracağız ancak Romanya’da yeterli sayıda mühendis var mı? Rakiplerimde hangi beceri setleri var, bizim çalışmalarımızla farkları neler? Biz en çok hangi firmaya yetenek kaybediyoruz? Bu soruların cevaplarını aslında LinkedIn datalarından yararlanarak hazırlıyoruz. Talent Insights adını verdiğimiz çözüm ortaya çıkıyor aynı zamanda bu ürün dünyadaki bir milyar kişinin oluşturmuş olduğu veriyi sizin önünüze açan bir lisansdır. Bu ürün aslında size eş zamanlı olarak bugünün datasını son 12 ay halinde verebiliyor. Böylelikle rakip karşılaştırması stratejik işe alım planlaması firmanızın nereye yatırımları yapabileceğinizi dahi burada görebiliyorsunuz. Hayat Sayfası adını verdiğimiz bir diğer çözümümüz de ise mevcut LinkedIn sayfanızı biraz daha upgrade edip daha görünür olmanızı sağlıyor. Bu sayfa tamamen aslında kurum kültürünüzü, içerideki vizyonu ve çalışma ortamını anlatıyor. Firma liderlerine yer verebiliyorsunuz, işveren markası videolarınızı içeriklerinizi koyabiliyorsunuz. Çalışanları buraya dahil edebiliyorsunuz, çalışan yorumlarınız ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü çalışanlarınız sizin işveren markası, elçileriniz” dedi.

“Şirketlerinde en büyük Influencerı aslında kendi çalışanları”

Bilim İlaç hakkında kısaca bilgiler aktararak konuşmasına başlayan Bilim İlaç İnsan Kaynakları Direktörü Fulya Acar, LinkedIn ile profesyonel süreçlerinin 2016 yılında başladığını söyledi. Acar, “LinkedIn’i biraz daha amatörce kullanmaya başladık. Yıllar içinde takipçi sayılarımızda etkileşimimizle, erişimimizle yerleşmeye başladı. Bu noktada pandemi dönemine kadar hala daha güvenliğe gelip başvuru yapanlar, CV’sini mail olarak iletenler vardı. ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ başta olmak üzere elden CV’lerin dolaşmamasıyla birlikte LinkedIn gibi platformların önemi daha çok artmaya başladı.” Influencerlar da artık pazarlama yaptığını belirten Acar, “Şirketlerinde en büyük Influencerı aslında kendi çalışanlarımız. Çünkü kişi en güzel kendisi tanıtıyor, yaptığı işi. Dolayısıyla biz biraz daha kendi çalışanlarımızın bizim şirketimizdeki çalışma hayatını anlattığı paylaşımlara dikkat çekmeye başladık” dedi.

İşverenler ve insan kaynakları olarak bir kere önce bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor diyen Acar, “Yetenekler dışarıya gidecek diye düşünürken hepimiz şöyle bir yanılgıya kapıldık, yetenekler, yabancı dil bilen yetenekler, daha çok beyaz yaka ve üniversite mezunu rollerde olacak ve biz bu insanları kaybedeceğiz diye düşündük ancak inşaat sektöründe dahil olmak üzere el gücüyle çalışanlarımızın da hele ki bir işte yüksekokul eğitimi de varsa Avrupa'ya ya da Ortadoğu'ya çok ciddi bir şekilde yetenek kaybediyoruz. Bırakın bu durumu artık çalışanlar bu rollerdeki çalışma stilinden o kadar rahatsız ki, bu şekilde bir yeteneği olan kişi gidip kendi işini yapmak yerine alternatife sarılıyor” ifadelerini kullandı.