GSO Meclis Başkanı Konukoğlu: Zorlanacağız ama toparlanacağız

GAZİANTEP/EKONOMİ

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Konukoğlu, hem küresel boyutta yaşanan sorunlar hem de 6 Şubat deprem felaketinin etkileri nedeniyle zorlu bir sürecin yaşandığını, bu sürecin bir süre daha devam edebileceğini söyledi. Yaşanan güçlüklerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağına ve bu sürecin sonunda bir toparlanmanın olacağına inandığını kaydeden Konukoğlu, dünyada özellikle gıda dışındaki tüm sektörlerde bir gerilemenin söz konusu olduğunu dile getirdi.

“Tasarrufa ihtiyacımız var”

Emek yoğun iş kollarında faaliyet gösterin sektörlerin ihracatında azalma yaşandığını aktaran Konukoğlu, “Bunun için de katma değeri artırmamız gerekiyor. Yaşamış olduğumuz sıkıntılar tüm dünyada geçerli. Bu nedenle de herkes kontrollü davranıyor ve bu şekilde de davranmak zorunda. Bizim de bu süreçte atacağımız adımları iki kere düşünmemiz gerekiyor. Biraz zorlanacağız ama toparlanacağız. Tasarrufu ülke olarak öğrenmek zorundayız. Her zaman ve her yerde tasarrufa ihtiyacımız var. İşimize odaklanarak önümüze bakacağız. Hedeflediğimiz başarılara da daha çok çalışarak, üreterek ve yenilikler yaparak ulaşabiliriz. Bunun için her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var” dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında Orta Vadeli Program’da yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı büyüme vurgusu yapıldığını belirterek, “Programın piyasalar açısından pozitif yansımaları olurken, parasal sıkılaştırma ile birlikte bunun bir dizi sonuçları da olacaktır. Bu süreçte kaynakları doğru değerlendirmeli, kayıpların önüne geçmeli, maliyetleri azaltarak verimliliği artırmalıyız. Bu doğrultuda bölgemize yönelik desteklerin artarak devam etmesi de büyük önem taşıyor. Bu bölgede çarklar dönmeli ki üretim, ihracat ve istihdam devam etsin. Psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda sorunlarımızı aşabilmek için desteklerin devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.