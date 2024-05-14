GTO, 26 Mayıs’ta eğitim festivali düzenliyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep'in eğitim durumunun tartışılacağı, öğrenci ve velilerin eğitim kurumları ile buluşacağı, gençlerin festivali Gaziantep Eğitim Fest 2024, Okan Bayülgen’in moderatörlüğünde paneller, söyleşiler ve konserlerle eğitimi ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

GTO organizasyonunda; Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenecek Gaziantep Eğitim Fest 2024, Gaziantep’in eğitim seviyesini belirlemek ve daha iyi yerlere getirmek, öğrenciler ile eğitim kurumlarını buluşturarak tercih seçeneklerini arttırmak ve doğru yönlendirmek amacıyla 26 Mayıs 2024’te GO Psm’de düzenlenecek.

Gaziantep’te ilki düzenlenecek olan festival hakkında açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, düzenledikleri bu festivalle öğrencilerle velileri keyifli bir organizasyonla bir araya getirirken eğitim sektöründe faaliyet gösteren üyelerine de kurumlarını tanıtma imkânı sağlayacaklarını söyledi.

26 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de kapılarını açacak Gaziantep Eğitim Festivali’nde pek çok etkinliğin yer alacağını belirten Yıldırım, “Okan Bayülgen’in moderatörlüğünde birbirinden kıymetli konuklarla paneller ve söyleşiler gerçekleştirecek, interaktif etkinliklere imza atacak, gençlerimizin sevdiği isimlerin konserlerini keyifle dinleyeceğiz. Kısacası öğrencilerimiz ve velilerimiz için eğlenceli ve bilgi dolu bir etkinlik hazırladık. 26 Mayıs’ta tüm hemşehrilerimizi ücretsiz olarak düzenlediğimiz bu festivale davet ediyorum” dedi.