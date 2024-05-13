GTO Başkanı Yıldırım’dan tasarruf paketine destek

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, paketi olumlu değerlendirdiklerini belirterek hayırlı olmasını diledi.

Yıldırım, açıklamasında, “Enflasyonla mücadelenin zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu mücadelede başarıya sadece sıkı para politikalarıyla ulaşılamayacağını, sürecin maliye politikaları ve kamu tasarrufu ile bir bütünlük içinde yürütülmesi gerektiğini, yükün sadece iş dünyası ve vatandaşa yüklenmemesi kamu kesiminin de destek vermesi gerektiğini her platformda dile getirdik. Bu bağlamda ekonomi yönetiminin açıkladığı ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni olumlu değerlendiriyoruz. Paketin, enflasyon ile mücadele noktasında para ve maliye politikası eşgüdümünü sağlayarak, başarı şansını artıracağı inancıyla ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.