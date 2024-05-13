Makine sektörü Konya’da buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Ticaret Odası-Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından 17.’si düzenlenen Konya Makine Teknolojileri Fuarları başladı. 11 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, şehrin sanayi ve teknoloji potansiyelini bir araya getirerek büyük bir buluşmaya sahne olacak.

Bu yıl Konya Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı (KONMAK), Konya Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı (KONELEX), Konya İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı (İSKON) ve Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı (KONYA SAC) olmak üzere 4 farklı fuar eş zamanlı olarak tek çatı altında düzenleniyor.

Fuarlara 16 ülkeden 200 firma ve temsilciliği, 99 marka ile katılırken fuaye alanı ve 2 fuar salonuyla birlikte toplamda 19 bin metrekare sergileme alanı kullanılıyor. En çok yabancı ziyaretçinin Avrupa, Orta Doğu ve Balkanlardan gelmesi beklenen fuarda metal işleme makinelerinden, kesme ve delme teknolojilerine; sac, boru ve profil işleme makinelerinden, elektrik-elektronik ekipmanlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Ancak fuar katılımcıları beklenen hareketliliği yakalayamadıklarını belirtiyor.

“Durgun bir fuar süreci oluyor”

Fuarın katılımcı firmalarından olan Elmalı Makine’nin Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Elmalı, fuarın durgun geçtiğini vurgulayarak, “Elmalı Makina olarak 38 yıllık tecrübemiz ile 106 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve dünyadaki bütün prestijli fuarlara katılıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de İngiltere ve Polonya’da iki ayrı fuara katıldık. Fakat 2024 Konya Makine Fuarı genel olarak beklentimizi karşılamadı. Özellikle yurtdışından beklediğimiz yoğunlukta bir katılım bulamadık. Geçen yıla kıyasla daha durgun bir fuar süreci oluyor” şeklinde konuştu.

Genel katılım daha az

74 yıldır sektörde önemli rol oynayan ve 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren MVD Makina’nın Pazarlama ve Satış Direktörü İbrahim Selek de fuarın durgun geçtiğini belirterek, “Piyasalardaki genel durgunluk fuara da yansımış durumda. Geçen yıla göre katılımın düştüğünü söyleyebilirim. Yurtdışından beklenen katılım da gerçekleşmiş değil. Bundan sonraki kalan iki günün biraz daha yoğun geçmesini ümit ediyoruz” dedi.

“Sektörümüzde fuara katılan tek firmayız”

Bir başka katılımcı firma olan Dev Çelik’in Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Devecioğlu “2024 Konya Makine Fuarı’na sektörümüzde katılan tek firmayız. Yeni ürün gamımız ile fuardaki yerimizi aldık ve katılımcılardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Fuara katılım noktasında Konya dışından ve yurtdışından müşterilerimiz daha fazla olabilirdi. İlerleyen dönemde daha iyi olacağını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.