ERİAD, Balkan Ekonomi Zirvesi’nde Eskişehir’i temsil edecek

ESKİŞEHİR

ERİAD, RUMELİSİAD ve BULTİŞ iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı.

Aylardır hazırlıkları yapılan zirve ile birlikte, başta Avrupa olmak üzere ekonomi dünyasının gözü Belgrad’da olacak. Gerçekleştirilecek zirvenin ev sahiplerinden olan ERİAD, Rüştü Şentuna başkanlığında 24 kişilik heyetle Sırbistan’da Türkiye’yi ve Eskişehir’i temsil edecek.

2012 yılından bu yana gerçekleşen ve çok sayıda balkan ülkesinin devlet bakanı ve üst düzey temsilcilerinin bir araya geleceği zirve ile ilgili açıklamalarda bulunan ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, “RUMELİSİAD ve BULTİŞ ile birlikte uzun süredir bu önemli zirveye hazırlanıyoruz. 16 Mayıs Perşembe günü başlayacak zirvede hem ülkemizi hem de Eskişehir’i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hem sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişip perçinlenmesi, hem de Eskişehir sanayisi ve ticareti adına bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Yatırım ve iş birlikleri konusunda ciddi katkılar sunacağımıza eminiz. Paydaşlarımızla birlikte bu değerli zirvenin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.