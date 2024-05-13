'Eskişehir'in turizmine ilçeler de dahil edilmeli'

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in turizm potansiyelini tam anlamıyla değerlendirebilmesi için ilçelerin öneminin altını çizen Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Başkan Yardımcısı Ersen Çıra, “Eskişehir, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerin ve doğal güzelliklerin merkezinde bulunan bir şehirdir. Ancak ilçelerimizin potansiyelini ne kadar değerlendirdiğimiz konusu üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Örneğin, Mihalıççık’ta doğa turizmi, Çifteler'de dalış turizmi, Seyitgazi'de inanç ve tarih turizmi, Mihalgazi'de kaplıca turizmi, Sivrihisar'da ise tarih turizmi gibi birçok fırsat bulunmaktadır. Ancak, bu potansiyelden yeterince faydalanıp faydalanmadığımızı sorgulamalıyız” diye konuştu.

“İlçelerin tanıtılması için iş birlikleri yapılmalı”

Turistlerin ilçelerle daha yakından buluşması için yerel yönetimlerle iş birlikleri yapılması gerektiğini vurgulayan Çıra, “Yerel yönetimlerin turizmi geliştirmeye dönük yapacakları lojistik hizmetler turizm için bir alt yapı oluşturacaktır. İlçelerin ve merkez yönetimlerin birlikte çalışarak potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirmesi, şehrin ulusal ve uluslararası turizm arenasında hak ettiği yeri almasını sağlayacaktır. Turizm, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma potansiyeline sahip önemli bir sektördür. Eskişehir'in bu alandaki potansiyelini tam olarak değerlendirebilmesi için tüm paydaşların bir araya gelmesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.