DSO’dan kentin sosyal-kültürel hayatına destek

DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) kentin kültür hayatına yönelik bünyesindeki AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda, AB Türkiye Delegasyonu desteği, AB üyesi ülkelerin Büyükelçilikleri ve AB Ulusal Kültür Enstitüleri iş birliği ile Avrupa'nın seçkin filmlerini sinemaseverler ile buluşturdu. DSO’nun bir diğer çalışması ise Denizli Basketbol Geliştirme Derneği (DAGABED) işbirliğinde şehrin spor kültürünü geliştirme amacıyla bir ilke imza atarak “Denizli Şirketler Basketbol Ligi” organizasyonu oldu.

Sinemaseverler film ziyafeti çekti

9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye’de eş zamanlı olarak 10 şehirde düzenlenen “Avrupa Film Günleri” etkinliğinin Denizli ayağı büyük ilgi gördü. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Litvanya Büyükelçisi Ričardas Degutis’nun katılımı ile gerçekleşen resepsiyonda Avrupa Film Günleri’ni Denizli’de gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kasapoğlu, “Denizli, ihracatının büyük kısmını Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştiren ve bu sebeple Avrupa ile ticaret başta olmak üzere hem kültürel hem de sosyal ilişkileri güçlü olan illerin başında geliyor. DSO olarak bizler de, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Üyelerimizin Avrupa ile ticari, ekonomik ve sosyal entegrasyonunu geliştirecek projeler yürütüyor, AB ile iş birliğini geliştirmek için aktif bir şekilde çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak da AB Türkiye Delegasyonu ile 1997 yılından beri var olan ortaklık çerçevesinde Türkiye’deki 19 şehirden biri olarak Denizli’de ve Odamız bünyesinde AB Bilgi Merkezi’ne ev sahipliği yapıyoruz. Bu birliktelik ile AB ülkeleri ve kurumları ile iş birliklerimizi hem DSO hem de ilimiz adına güçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

24 şirket katılım gösterdi

DSO ve DEBAGED iş birliğiyle şehrin spor kültürünü geliştirmeyi hedefleyen ve Denizli’de bir ilk olan “Denizli Şirketler Basketbol Ligi” de düzenlenen seremoni ile başladı.

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, “Şirketler arası iş birliği, koordinasyon ve motivasyonu artırmak için başlattığımız bu projenin paydaşı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Elde edilen gelirler basketbol anlamında ihtiyaç duyulan okullara aktarılacak. Bizler sanayi odası olarak bu projede olmaktan mutluyuz gururluyuz Sadece üretim, istihdam ve sanayi alanında var olmak istemiyoruz, şehrin kültürel ve sosyal alanlarına da dokunmak istiyoruz. Denizli’nin sosyo-kültürel düzeyini artırmaya katkı sağlamak istiyoruz” dedi. DEBAGED Başkanı Sinan Soylu, da yürüttükleri çalışmaları anlatarak sözlerine başladı. Projenin detaylarını aktaran Dernek Başkanı Soylu, DSO işbirliğinde gerçekleşen organizasyonun önemini vurguladı.