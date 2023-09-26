GTÜ ile Huawei Bilişim Akademisi arasında protokol imzalandı

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Huawei ICT Akademi Global Geliştirme Bölümü Genel Müdürü Tamara Tavsultanova, Avrupa Bölgesi Koordinatörü Pallawi Malhotra, Huawei Türkiye Direktörü Zhu Yong Sheng, üniversite temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İş dünyası ile eğitim kurumları arasında köprü görevi gören Huawei Türkiye Bilişim Akademisi'nin (Huawei ICT Academy), bilişim endüstrisi için yenilikçi bir yetenek ekosistemi oluşturulmasına katkıda bulunduğu açıklandı.

Bu yıl, Huawei Türkiye Bilişim Akademisi buluşmasında Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Huawei Türkiye Direktörü Zhu Yong Sheng bir protokol imzaladı. Academy Support Center (IASC) olarak GTÜ, endüstri akademi ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynayan Huawei ICT Academy derslerinin yaygınlaştırılması, öğrencilere ulaştırılması ve uluslararası yarışmalara katılım sürecinde tüm Türk üniversitelerine destek ve koordinasyonundan sorumlu olacak.