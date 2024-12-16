GTÜ ve TRMotor İş Birliği ile Motor Test Merkezi Kuruluyor
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile TRMotor Güç Sistemleri A.Ş. arasında, Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayiinde yerli ve milli projelere katkı sağlayacak önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol kapsamında, GTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi B Blok Hangar binası, "Motor Alt Sistemler Test Merkezi" olarak kullanılacak.
Proje, yenilikçi motor alt sistemlerinin geliştirilmesi, akademik ve sektörel bilgi birikiminin bir araya getirilmesi ve ülkemizin teknolojik bağımsızlığına destek verilmesi gibi kritik hedefleri barındırıyor.
İmza Töreni Gerçekleştirildi
İmza töreni, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Kandemir’in ev sahipliğinde gerçekleşti. TRMotor Güç Sistemleri A.Ş. adına ise Genel Müdür Prof. Dr. Osman Saim Dinç, Alt Sistemler Direktörü Serdar Aksoy, Tasarım Müdürü Cemal Güneş ve Tedarik Müdürü Tuğrul Başaran katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mantar’dan Açıklama
Törende konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, iş birliğinin önemini vurguladı:
"Gebze Teknik Üniversitesi olarak, teknoloji ve savunma alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümlere katkı sunmaya devam ediyoruz. TRMotor ile yapılan bu iş birliği, akademik bilgi birikimimizin sanayiye aktarılması noktasında önemli bir adım olacak. Bu protokol, hem eğitimde hem de AR-GE faaliyetlerinde yeni fırsatların kapısını açacaktır."
TRMotor Genel Müdürü Dinç’ten Değerlendirme
TRMotor Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç ise, GTÜ ile gerçekleştirilen bu ortaklığın havacılık sektöründeki kritik projelere katkı sağlayacağını belirtti:
"GTÜ gibi köklü bir akademik kurumla ortaklık kurmak, savunma sanayimizdeki yerlilik oranını artırmanın yanı sıra uluslararası rekabet gücümüzü de yükseltecek."
Motor Test Merkezi Türkiye’ye Katma Değer Sağlayacak
Test merkezinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Merkez, Türkiye’nin motor teknolojileri ve savunma sanayiindeki çalışmalarına önemli katkılar sunarak, sektörel inovasyona ve milli projelere öncülük edecek.