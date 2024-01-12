Günbegi Solar, yönünü kırsalı güçlendirecek ürünlere çevirdi

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Güneşli gün sayısında Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olan Şanlıurfa’da solar panel ve teknolojileri geliştirip, tedarik etmek üzere 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Günbegi Solar, konvansiyonel güneş enerji santrallerinin ardından kırsal yaşama yönelik geliştirdiği ürünlerle büyümesini sürdürüyor.

Genç kadın girişimci Rojda Günbegi tarafından KOSGEB desteğiyle 5 yıl önce kurulan firma, aynı zamanda Mezopotamya’nın güneşine yatırım yapan ilk kadın girişimi olarak anılıyor. Günbegi Solar Genel Müdürü Rojda Günbegi, ürün portföylerinde 10 ile 450 watt arası güce sahip tüm solar panel tiplerinin yer aldığını söyledi. Solar panel dışında ekipmanlar konusunda da ciddi bir bilgi birikimine eriştiklerini aktaran Rojda Günbegi, yeni dönemdeki hedeflerinin konvansiyonel GES projelerinin yanı sıra yüksek katma değerli ve ihtiyaca yönelik özel solar projelerde de büyümek olduğunu kaydetti. Günbegi, “Kırsal alanlardaki yaşam zorluğu nedeniyle her yıl yüzbinlerce vatandaşımız kentlere göç ediyor. Gençler ise maalesef altyapı sorunları nedeniyle kırsal alanlarda yaşamak istemiyorlar. Kırsal bölgelerimizdeki enerji talebine yönelik yenilebilir enerji sistemleri geliştirmek üzere uzun bir süredir kurumsal kapasitemizi artıracak yatırımlar yapıyorduk. Urfa’nın tarımsal sulamaya yönelik ilk taşınabilir solar enerji sistemini biz kurduk. Bu sistem sayesinde çiftçilerimiz sıfır maliyet ile tarımsal üretim alanlarını yer altı suyuyla sulamaya başladı” dedi.

Enerji arzı sağlayarak tarım 4.0 teknolojilerinin gelişimine katkı koydu

Tarımsal üretime yönelik dijital sistemlerle ilgili gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini ancak enerji altyapısındaki eksiklikler nedeniyle çiftçilerin bu teknolojilerden yararlanamadığına dikkat çeken Rojda Günbegi, tarım 4.0’a uygun yenilenebilir enerji sistemleri geliştirdiklerini söyledi. Günbegi, “Akıllı uygulamalar ve cihazlar hayatımızın tüm alanlarında artık daha çok kullanılıyor. Ancak pek çok noktada enerji arzı olmadığı için bu sistemlere çiftçilerimiz erişemiyor. Geliştirdiğimiz solar sistemler sayesinde çiftçilerimiz akıllı tarım teknolojilerine yöneliyor. Artık tarlalarda mobil hat ve uydu sistemleriyle wifi bağlantıları kuruluyor. Çiftçilerimiz tarlalarını anlık olarak 7/24 izleyebiliyor. Damlama sulama sistemlerini evlerinden açıp kapatıyor. Çeşitli sensörlerle toprağının nem oranına uzaktan erişebiliyor. Pek çok noktada uzaktan erişim imkanı olan tarımsal sulama sistemleri kurulmasına vesile oluyoruz. Telefonları şarj edebilen, mobil modemleri ve güvenlik cihazlarını besleyen solar enerji sistemlerimize yönelik talepler artıyor” diye konuştu.

Mobil solar sistemleri deprem bölgesinde önemli misyonlar üstlendi

Piyasaya sundukları solar sistemlerin deprem bölgesinde de önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Rojda Günbegi, “Güney Doğu Anadolu’daki afetzede hemşerilerimizin afet sonrası komplikasyonlarını bertaraf etmek, sosyal yaşama yeniden katılım sağlamalarını sağlamak üzere pek çok sistem kurulumu yaptık. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Nizip gibi depremzede kentlerimizde onlarca solar sistem projemizi maliyet fiyatlarıyla vatandaşlarımızın yaşadığı acının azaltılmasına katkı sağlamaya çalıştık. Ev sistemleri, tarım sistemlerinin dışında mobil yaşam alanlarına yönelik ürünler geliştirdik. Karavan ve konteyner evler üzerine kurulabilen sistemlerimiz şuan deprem bölgelerinde aktif olarak çalışıyor” şeklinde konuştu.