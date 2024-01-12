GTÜ'de yenilikçi fikirler tasarlayan öğrencilerle yatırımcılar buluştu

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde GTÜ Teknopark koordinatörlüğünde düzenlenen, “Derslikten Yatırımcıya – İnovatif İş Fikirleri Tanıtımı Programı”nda inovasyon öğrencileri ile potansiyel iş ortakları ve yatırımcılar bir araya geldi. Öğrenciler, katılımcılara gerçek hayatta karşılaştıkları güncel problemlere önerdikleri inovasyonların demoları ile nasıl çözüm oluşturduklarını sundu.

GTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri-sırası ile- geneli mobil uygulamalar olan LoyalConnect, Smartpath, InternMate, Pay and go, BusinessX, StudyBuddy, Arkedish, Hobby-Mate iş fikirlerini, etkinliğe katılan potansiyel yatırımcılar, potansiyel iş ortakları, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenciye sundular.

Bu paylaşım ortamı üniversitemizin vizyonu ile birebir örtüşen ve teşvik ettiğimiz bir çalışma modelidir diyen Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Okuttuğumuz ders içeriklerinin nitelikli olması, öğrencilerimizin gerçek hayata odaklı çözümlere odaklanması, öğretim üyelerinin teori ile pratik arasında köprü olması, teknopark şirketlerimizin bu çıktıları yakından takip ediyor olması ve hepsinin üniversite yerleşkemizde gerçekleşebiliyor olması memnuniyet verici. Bu kültür ve bilincin üniversitemizde yaygınlaşması için her fırsatı değerlendiriyoruz” dedi.

“Dünya ekonomisinin dinamosu inovasyon olmuştur"

İnovasyon derslerini veren ve etkinliğin “derslikten yatırımcıya” kapsamında ulusal düzeyde bir uyanışın ilk adımları olduğunu ifade eden GTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Suat Genç ise, “Dünya ekonomisinin dinamosu inovasyon olmuştur. İnovasyon’un en etkin kaynağını ise üniversite sıralarında oturan genç beyinler oluşturmaktadır. Kaliforniya’da bir üniversite kampüsünde yaşayan bir öğrencinin sahip olduğu sonsuz bilgiye ulaşma, yabancı dil vasıtası ile kolay iletişim, internet ile dünyaya açılma ve sosyal ağlar ile eğilimleri takip imkanları ile bizim öğrencilerimizin sahip olduğu imkanlar çok benzer seviyededir. Bu imkanlar ise inovasyon kapılarını açmaya yeterlidir. Gerekli olan uygun kültürün oluşturulması, erişilebilir hedeflerin konması, disiplinli ve sabırlı çalışmanın teşvik edilmesi, etkin yöntemin kullanılması ve deneyimli rehberliğin sağlanmasıdır. Biz bunun bir örneğini gerçekleştirmiş durumdayız. Her bir öğrenci grubu, kendi hayatlarından seçmiş oldukları problemlere, kendi imkanları ile kısa sürede inovatif çözümler geliştirmiş durumdadır. Bu bizi çok heyecanlandıran ve aynı zamanda gelecek için motivasyonumuzu artıran bir gelişme oldu. Üniversitemiz ve ülkemiz için güzel bir örnek oluşturmuş olduk. Öğrencilerimin hepsini dünya-standardı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliği organize eden GTÜ Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık konuya ilişkin: “Tüm paydaşlarımızı burada görmek mutluluk verici. Bünyemizdeki şirketlerle araştırmacı ve öğrencilerimize iş dünyasına kapılar açmak için her zaman buradayız. Bu etkinlik de inovasyon anlamında bize yeni bir kaynak sunmuş oldu, memnunuz.”