Gürpınar: MAG Akademi ile kalifiye eleman problemini çözeceğiz

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş genelinde yaşanan işçi açığının tüm sanayiciler gibi kendilerini de olumsuz etkilediğini belirten MAG Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ahsen Gürpınar, deprem sonrası 2 milyon dolarlık yatırımla kapasiteyi artırdıklarını söyledi. Tesisi 2 vardiya olarak çalıştırmak istediklerini ancak işçi bulamadıklarını, bulmaları halinde aylık 500 bin adet olan konfeksiyon üretiminin de 1 milyon adeti bulacağını söyledi.

Özellikle kalifiye işçi bulmakta çok zorlandıklarını kaydeden Gürpınar, bunun çözümü noktasında da kendi bünyelerin deMAG Akademi’yi kurduklarını ifade etti. Gürpınar, “Konuyla ilgili şu anda hâlihazırda İstanbul Haliç Üniversitesi tekstil moda tasarım bölümü ile iş birliği içerisindeyiz. Bu arkadaşlar ile İstanbul ofisimizde beraber hayallerini gerçekleştirmede hem de onların üniversite de derslerine katılarak onlarayardımcı oluyorum dedi. Oradaki taze beyinlerin hayata geçirmek istediği tasarımları İstanbul ofisimizde hayata geçiriyoruz. En azından oradaki öğrencilerin yapma hayali gerçek oluyor. Ve bu hayali tasarım olarak tutar ise biz o tasarımdan o arkadaşa bir pay veriyoruz satışlardan. Aynı şekilde şehrimizde de bu olayı 2 üniversitemizle beraber yapmak istiyoruz. Konuyla ilgili şu anda İstiklal Üniversitesi'yle görüşmelerimizi başlattık ve online eğitim süreci bittiği zaman 2 yıllık okuyan arkadaşların bir gelecek kaygıları olmaması için birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf hiç fark etmez hangi sınıfta olursa olsun ivedi bir şekilde kendi tesisimize getirip bu arkadaşları tekstil konfeksiyon sektöründe yetiştirerek ve ufuklarını açarak en azından gelecek kaygılarını önlemiş olacağız. Başarılı olan arkadaşları eğitim hayatı bittiği gün kendi tesisimizde sigortalı olarak işe alma garantisi bile veriyoruz” diye konuştu.

“Yeni yatırımlarda anneleri bile düşünüyoruz”

Yaptıkları çalışmalarla konfeksiyonda Kahramanmaraş'ı bir üretim üssü haline getirmeyi hedeflediklerini, bu çerçevede görüştükleri 2-3 markanın da kendilerini o hedefe doğru ittiğini belirten Gürpınar, şunları söyledi:

“Onlar kendi markalarının bir üssü olmasını isterken biz şehrimize daha faydalı olacağı için daha çok markanın üssü olmayı, daha çok markaya hitap eden bir konfeksiyon üssü haline getirmeyi planlıyoruz. Sektördeki en büyük problem şu anda istihdam. Çalışacak arkadaş bulamıyoruz. Çözüm; tekstil camiasında irili ufaklı demeden, büyük yatırım küçük yatırım demeden herkesin bir araya gelip, yerel yönetim olsun merkezi yönetim olsun buralara bir şekilde sesinizi duyurmak ve ortak hareket etmek. Yani o bunu verdi, bu bunu verdi diyerek birbirimizden adam çalacağımıza ortak hareket ederek birbirimize kenetlenerek bu şehri daha nasıl hızlı bir şekilde ayağa kaldırırız, daha bu sorunlara ortak bir şekilde nasıl çözeriz buna bakmak gerekiyor. MAG Akademi ile kalifiye eleman problemini de çözeceğiz. Biz kendi tesisimizde eğitim bantları organize ettik. Burada konfeksiyon öğrenmek isteyen herkese kapımız açık. Buradaki sıkıştığımız nokta da şu; Biz MAG Akademi'ye eğitilmek üzere arkadaşları aldığımız zaman arkadaşlar tek bir sorundan buraya gelmek istemiyorlar. O da işsizlik maaşlarının kesilmesi. Biz burada bu arkadaşları bir günde eğitmeyeceğiz, iki günde makineci yapamayacağız. Nereden baksanız minimum 2.5-3 aylık bir dönemden bahsediyoruz. Burada bize önemli olan eli makineyi yatkın insanlar bulabilmek, kalifiye adam yetiştirebilmek. Bir kişiyiyetiştirmek için 3 aylık maliyeti nereden baksanız yaklaşık 70-80 bin lira, belki daha fazlası olacak. Kişinin eğitimi başarıp başaramayacağını bilemeden bu bedeli harcayacağım. Bizim için artı bir külfet. Oysaki İŞKUR bu arkadaşların MAG Akademi’deki eğitim hayatları süresince işsizlik maaşlarınıkesmezler ise biz daha çok insana, evde oturan bayanlara yaş gözetmeden bir iş olanağı sağlamış olacağız. Ayrıca yapmış olduğumuz yeni yatırım projesinde çocuklu anneleri bile düşünüyoruz. Kendi tesisimiz içerisinde bir kreş organize yapıyoruz fakat bunu yapmak da bu kadar kolay olmuyor bizim için. Neden? Yine takılıyoruz prosedürlere. Üreten toplum kazanır zihniyetini ivedilikle zihinlerimize kazıyıp bol bol üretim yapmalıyız ve yine diyorum bu süreçte devletimizin bizim yanımızda olması şart."